Al-Attiyah sufre más de lo esperado pero ya tiene su sexto Dakar

Nasser Al-Attiyah ha hecho buena la ventaja con la que llegaba a la última etapa del Rally Dakar, consiguiendo un gran triunfo pese a no tener su mejor día y batiendo en la general a Nani Roma por algo menos de diez minutos

El Rally Dakar 2026 ya es historia y ha servido para coronar a una de las grandes leyendas de la carrera, Nasser Al-Attiyah, que suma así su sexto Touareg, el primero con Dacia en el segundo año del proyecto francés en la prueba. El catarí ha sido muy regular y en el último día ha sabido mantener los 16 minutos de renta sobre Nani Roma para, incluso teniendo problemas en el inicio de los 105 kilómetros de especial, terminar cediendo apenas 6 sobre el catalán de Ford, suficiente para celebrar. Mientras que el podio lo ha cerrado Mattias Ekström con una victoria de etapa muy dominante, resistiendo el empuje de Sébastien Loeb.

Al-Attiyah abría pista este sábado y después de lo visto en las motos, donde la carrera se ha decidido por 2 segundos, sabía que el margen de error era mínimo. Aunque ha comenzado con dudas, cediendo varios puntos en el segundo punto de control, aunque desde entonces se ha pegado a Toby Price hasta el final, muy cómodo con la renta que permitía recortar a Roma, que se conforma con el segundo. Mientras la pelea del día ha sido la de Ekström y Loeb, separados por 29 segundos antes de la especial y que tras el despliegue del sueco han finalizado a 37. Tras ellos, en 5ª plaza Carlos Sainz a 28:30 de Al-Attiyah y por delante de Mathieu Serradori, en un histórico 6º puesto para Century.

Las españolas al poder

En lo que se refiere a los representantes españoles, más allá de Roma y Sainz, esta edición las dos grandes referencias han sido Cristina Gutiérrez y Laia Sanz. La burgalesa ha ido de menos a más durante toda la prueba y al final, además de días para el recuerdo como en la segunda etapa maratón, también ha aprovechado su regularidad para terminar en un gran 11º puesto. De hecho, se ha quedado a poco más de seis minutos del top ten, en el que Saood Variawa ha defendido su puesto hasta el último día.

Por otro lado está Laia Sanz, que a bordo del EBRO ha logrado finalizar en una muy decente 18ª plaza. La catalana ha tenido días muy complicados, pero al final su buen final de carrera le ha permitido mantener el puesto entre los 20 mejores y ascender un par de posiciones. Se va de Arabia con una experiencia muy positiva y la sensación de que hay Laia para rato. Además de haber salvado el podio de Nani Roma con su heróica actuación de este viernes en el enlace.