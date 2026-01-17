Rally Dakar 2026 | Etapa 13 del Rally Dakar hoy en directo con Carlos Sainz y Nani Roma en vivo online

El Rally Dakar se decide este sábado con una etapa de 'trámite' en la que los pilotos van a recorrer apenas poco más de 100 kilómetros, pero en la que cualquier error puede ser mortal para sus opciones

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última etapa del Rally Dakar 2026. 108 kilómetros con inicio y final en Yanbu donde los pilotos van a poder celebrar el final de esta odisea .

Nasser Al-Attiyah tiene en su mano la carrera con los más de 16 minutos que le saca a Nani Roma , por lo que el catarí puede ir con mucha calma esperando llegar a la meta para celebrar su sexto Toaureg.

En motos el que lo tiene hecho es Ricky Brabec , con menos distancia, ya que apenas le separan 3 minutos y 20 segundos de Luciano Benavides, pero al igual que el catarí el objetivo es llegar y va a ir con mucho tiento, buscando cumplir el 'trámite' que bien vale su tercer Touareg.

Las primeras motos no van a comenzar a salir hasta las 7 y 20 de la mañana en la hora peninsular españo l, mientras que en coches será exactamente tres horas más tarde. aunque eso sí, al ser tan corta en poco más de una hora vamos a ver a los primeros llegar a Yanbu.

Después de lo que pasó en la etapa anterior, cuando Nani Roma tuvo un accidente al final y después se quedó tirado en el enlace y si no llega a ser porque Laia Sanz lo remolcó hubiera perdido el podio, queda claro que todo puede pasar, y cualquier problema puede cambiar la carrera.

Para los españoles no ha sido ni mucho menos el mejor Dakar, pues el sueño era la victoria, pero aún así en motos Tosha Schareina va a conseguir un nuevo podio , aunque lejos de Brabec y Benavides. El valenciano sigue soñando con todo y debería llegar tarde o temprano el premio. Por su parte Edgar Canet ha logrado llegar al final y va a defender hoy el 32º puesto.

Este último día la especial de 105 kilómetros se divide en dos secciones bien diferenciadas . La primera parte con las últimas pistas sinuosas, surcando valles y alternando pistas arenosas y pedregosas. Y la segunda, en la que un enlace llevará a los competidores a la costa del mar Rojo para abordar un último sector rápido por pistas anchas en las que veremos las últimas grandes postales de esta edición.

Hoy también puede ser un día para celebrar, pues puede haber campeón español en este Dakar, aunque eso sí, en la categoría T3. Con los prototipos ligeros Pau Navarro ha hecho una carrera casi perfecta hasta terminar como el más rápido, aunque eso sí, a base de regularidad y limitando errores.

Ya está sobre la pista Ricky Brabec en busca de conseguir su tercer Dakar. El estadounidense lo tiene muy bien, pero no puede fallar.

Las cuatro primeras motos ya están sobre la pista, entre ellas Adrien Van Beveren , uno de los pocos que se juega algo, pues tiene 8 minutos de desventaja sobre Daniel Sanders, que cierra el top 5, pero está muy tocado de la clavícula y estos días correr por pura supervivencia.

Ricky Brabec ha pasado por el primer punto de control en el kilómetro 20 y poco después lo han hecho Luciano Benavides y Tosha Schareina. El argentino domina por 3 segundos al yankee y 8 al velenaciano .

Rally2 tampoco tiene mucha historia y Toni Mulec acaba de salir a la pista . El esloveno es el líder de la clasificación general con 6'12" de ventaja sobre Preston Campbell , por lo que está en una posición muy cómoda para suceder a Edgar Canet, ganador en 2025

Precisamente Canet ha salido hace un minuto a la pista . Tras lo visto en las primeras etapas y sabiendo de la velocidad del de La Garriga, además de que sale el 12º podemos afirmar que es uno de los grandes candidatos al triunfo.

Al paso de las primeras motos por el kilómetro 43 Benavides sigue apretando y ya aventaja en 13 segundos a Brabec y en 30 a Schareina . El argentino quiere acabar la carrera con una victoria y como tal está corriendo.

Efectivamente, al paso por el primer punto de control Canet ha sido el más rápido, superando a Benavides con un gran tiempo de 10:47 , cuatro segundos más rápido que el argentino.

Será una etapa corta, compuesta por un enlace de tan solo 33 kilómetros y una especial de 108. La organización ha diseñado una especial estratégica dividida en dos sectores radicalmente opuesto, lo que hará que los pilotos tengan que cambiar el 'chip' en medio de esta jornada de despedida. La primera parte estará compuesta por montañas y grava y la segunda parte se compondrá de un sprint en la costa, después del enlace se reencontrarán a las orillas del Mar Rojo, donde se dará una nueva salida para iniciar el tramo cronometrado.