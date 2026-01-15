Clasificación Rally Dakar tras la etapa 11 | Canet y Schareina no se rinden mientras que Nani Roma no da su brazo a torcer

Tosha Schareina se asienta en un cómodo tercer puesto en la general mientras que Edgar Canet sirve de apoyo a Luciano Benavides en KTM. En coches, Nani Roma no deja de luchar por el título mientras que Carlos Sainz vuelve al top 3 tras la desafortunada jornada de ayer

Etapa 11 intensa tanto en coches como en motos. En las motocicletas, los españoles Tosha Schareina y Edgar Canet entran en el ranking, situándose el primero en el top 3 de la general. El joven catalán por su parte se ha ido deshinchando mientras iban pasando las jornadas tras un inicio con fuerza pero dejando un gran sabor de boca y superando a pilotos con más experiencia que él. En Ultimate, Mattias Ekström se hace con la victoria con Carlos Sainz tercero, mientras que Nani Roma no piensa rendirse en la lucha por el Dakar.

La lucha abierta en motos

El Rally Dakar llega poco a poco a su fin, en una edición en la que cualquier gesto puede cambiarlo todo. Tan solo hay que echarle un vistazo a la general para tener claro que Luciano Benavides y Ricky Brabec serán los dos pilotos que lucharán por el Dakar, separados por tan solo 23 segundos. Aunque Tosha Schareina no tiene ya opciones reales de hacerse con el primer puesto, si que puede respirar en la tercera posición aunque sin confiarse extremadamente.

Edgar Canet vuelve a entrar en esta etapa en el top 3 de la clasificación, siendo el encargado de, como él mismo ha dicho tras la carrera, ''ayudar al equipo''. Una batalla que tiene todas las papeletas de decidirse en la última carrera, que deja claro que será una batalla entre KTM y Honda.

Clasificación motos Etapa 11

Skyler Howes (Honda): 03:09:02 Adrien van Beveren (Honda): +00:00:21 Edgar Canet (KTM): +00:01:15 Luciano Benavides (KTM): +00:03:37 Tosha Schareina (Honda): +00:04:06 Ricky Brabec (Honda): +00:04:56 Bradley Cox (Sherco): +00:08:01 Ross Branch (Hero): +00:09:00 Roni Mulec (Bas): +00:09:33 Martim Ventura (Honda): +00:09:34

Clasificación general motos

Luciano Benavides (KTM): 44:48:48 Ricky Brabec (Honda): +00:00:23 Tosha Schareina (Honda): +00:15:16 Daniel Sanders (KTM): +00:23:32 Skyler Howes (Honda): +00:34:20 Adrien van Beveren (Honda): +00:54:13 Nacho Cornejo (Hero): +01:10:50 Ross Branch (Hero): +02:25:56 Toni Mulec (Bas): +02:36:38 Preston Campbell (Honda): +02:39:05

Nani Roma no mira hacia atrás

El de Folgueroles ha demostrado que la clave para avanzar en el Dakar es la perseverancia, no mirando atrás y peleándose por tocar el trofeo, aunque no sea fácil. La Etapa 11 ha traído otras sorpresas como la vuelta de Carlos Sainz al top 3 tras su desafortunada jornada 10 que el hizo perder mucho tiempo. Una etapa en la que Nani Roma ha demostrado que no se achanta ante las adversidades y que además deja la sensación de que todo sigue abierto en la recta final del campeonato, ya que le separan de Al-Attiyah primer puesto en la general menos de 9 minutos.

Clasificación Ultimate tras la Etapa 11

Mattias Ekström (Ford): 02:47:22 Romain Dumas (RD Limited): +00:01:22 Carlos Sainz (Ford): +00:02:26 Joao Ferreira (Toyota): +00:03:27 Seth Quintero (Toyota): +00:04:44 Guillaume de Mévius (X-Raid): +00:05:32 Guy Botterill (Toyota): +00:05:47 Saood Variawa (Toyota): +00:07:37 Sébastien Loeb (Dacia): +00:08:20 Nani Roma (Ford): +00:08:37

Clasificación general Ultimate