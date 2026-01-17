Edgar Canet cierra el Dakar con victoria y Luciano Benavides se lleva la general por dos segundos

El Rally Dakar ha terminado de forma agónica tras la última etapa, en la que más allá de la victoria de Edgar Canet, Luciano Benavides ha recortado la desventaja que tenía con Ricky Brabec, ganando la general por 2 segundos

4748 kilómetros, esa es la distancia que han recorrido durante 14 días los pilotos de motos en el Rally Dakar 2026, y tras todos ellos, la distancia que ha separado a los dos primeros de la clasificación general ha sido de apenas 2 segundos. Ricky Brabec llegaba a la última jornada, de apenas 108 y que suele ser un trámite, con tres minutos de margen sobre Luciano Benavides. El estadounidense, conservador, pues tras dos triunfos en la carrera sabe lo que se hace, fue controlando el margen que se dejaba durante toda la etapa, hasta que se perdió en el último punto de control y dejó escapar sus opciones por tan escaso margen. Mientras que el triunfador del día fue Edgar Canet, logrando a sus 20 años la tercera victoria parcial de esta edición.

Benavides solo tenís una oportunidad y aprovechando que Brabec abría pista, ha ido como un avión en toda la jornada. La FIA decidió cambiar la estrategia de otras ediciones, en las que las motos partían en orden inverso a la general y esto penalizó al de Honda. En los primeros puntos de control el de Salta recortaba poco a poco, hasta que en el kilómetro 86, 22 antes del final, estaba en algo menos del minuto, pero en el último tramo ha sorprendido llegando a meta antes de Brabec, que ha tardado varios minutos más y ni siquiera con las bonificaciones de abrir pista ha salvado el liderato. Por detrás de Benavides en la etapa y cerrando el podio en la general ha terminado Tosha Schareina, 25 minutos y 12 segundos por detrás del piloto de KTM.

Edgar Canet, pura velocidad; Daniel Sanders, la resiliencia

De Edgar Canet, la gran promesa del desierto, se podía esperar que volara este último día. Ya lo hizo en las dos primeras etapas y ahora, sin nada que perder ni jugarse nada, hizo lo que se esperaba, destrozando el crono y batiendo por 6 segundos a su compañero Benavides. El piloto de La Garriga ya fue el mejor los dos primeros días, y de este Dakar se va con muchas lecciones aprendidas, pues pese a que se dejó sus opciones en la etapa maratón, cuando los problemas en su rueda trasera por los que perdió muchas horas, decidió seguir en carrera para ganar experiencia, consiguiendo un gran premio este último día.

Por su parte, la otra gran historia del Dakar es Daniel Sanders, quien tras una brutal caída en la segunda etapa maratón se rompió clavícula y esternón, pero lejos de abandonar y ya sin opciones de una victoria que parecía encaminada, siguió corriendo y ha llegado a Yanbu. El resultado, un 5º puesto que habla de la resiliencia y la lucha por competir. De hecho este sábado lo ha pasado muy mal, pero pese a una sanción, ha logrado salvar los 8 minutos que tenía sobre Adrien Van Beveren para ser 5º por algo menos de dos.