Canet y Navarro lideran el relevo generacional en el Dakar

Dos nuevos miembros se añaden a KH7 Ecovergy Team para luchar por el Rally Dakar que se celebra cada enero

Laia Sanz, Isidre Esteve, Jordi Juvanteny y Jose Luis Criado en camiones se llevaron el reconocimiento honorífico para pilotos veteranos que han participado en más de diez ediciones del Rally Dakar. Esta categoría Legend destaca la lealtad, experiencia y espíritu pionero en la carrera, un título de gran prestigio. KH7 han acompañado a sus pilotos a lo largo de su madurez en el desierto y ahora apuesta por la sangre fresca, con dos corredores que se encuentran en la veintena. La 48ª edición se celebrará del 3 al 17 de enero de 2026.

Edgar Canet y Pau Navarro se unen a KH7

El pasado año se unió al equipo de la empresa española Nandu Jubany y este año han apostado por las nuevas generaciones. Edgar Canet, de 20 años y Pau Navarro de 21 han sido presentado como ''dos de las grandes promesas españolas del rally raid''. El primero es piloto de KTM y el segundo, competidor de Challenger, siendo dos pesos pesados que son dos pesos pesados en lo suyo a su corta edad.

Una edición llena de novedades también para los habituales. Laia Sanz da un paso más allá con un Dakar raro para ella, que se estrenará en la categoría reina con Ebro, con un T1+ que llega en el mejor momento tal y como contaba a AS, ''especialmente después de cómo acabó el pasado Dakar, que fue un poco cruel''. Isidre Esteve llevará el prototipo ''más competitivo que hay'', al volante de un Hilux tal y como lo definió el mismo al mismo medio, mientras se alegra de ''competir en igualdad de condiciones que la mayoría de pilotos''. Xavier Ribas por su parte partirá de un camión muy especial, siendo el primer vehículo propulsado por hidrógeno y electricidad.

Con 'hambre' de dejar el listón alto

Nando Jubany seguirá acompañado de Marc Solà en un Optimus. El tándem busca luchar por el Rally Dakar, buscando repetir éxitos del pasado en el rally raid más duro del mundo. Jubany es un chef con estrella Michelin, que se ha quitado el delantal para volver al desierto con KH7 y deseando volver a lo más alto.

En cuanto a los nuevos de la clase, Edgar Canet destaca por haber logrado hitos históricos como coronarse como campeón de la Copa del Mundo de Rally2 en su año de debut, ganando cuatro de las cinco rondas del campeonato incluyendo el Rally de Marruecos. Pau Navarro también tiene una gran trayectoria a su corta edad, consiguiendo ser el participante más joven en la historia del Rally Dakar, siendo copiloto en 2021 con tan solo 16 años.