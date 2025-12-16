Aprilia confirma la oferta que Jorge Martín recibió por parte de Honda

El documental del piloto madrileño ha desvelado que el lío que se formó a mediados de este curso fue motivado por una propuesta muy interesante del equipo

Las cosas no son como empiezan sino como acaban. O algo así dice la frase popular de los más valientes que no dejan que la primera piedra en el camino acabe con el sueño empezado. Pero lo cierto es que Jorge Martín ha tenido un estreno con Aprilia como para haber abandonado ya el equipo italiano por si de alguna brujería se tratase. Hasta tres veces ha tenido que pasar por el quirófano y en una de las caídas su vida corrió seriamente peligro.

Y mientras se recuperaba de la penúltima, se le pasó por la cabeza romper la vinculación contractual y marcharse a otro equipo. Y, ahora, una vez que ha visto la luz su documental 'From Heaven to Hell' publicado por el Mundial de MotoGP en su canal de YouTube, se ha confirmado la mareante oferta que tenía detrás.

Al final, el intento de huida le salió rana, porque el CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, le dejó claro al madrileño las consecuencias que habría si incumplía dicho contrato: no correría en 2026. Pero lo cierto es que tenía una propuesta muy tentadora detrás. Tanto como para que se le pasara por la cabeza cualquier cosa. Desde pensar que se iba "a morir" hasta intentar fugarse de Aprilia acogiéndose a una cláusula de rendimiento que no era tal y como él y su agente defendían.

En dicho documental, Massimo Rivola, CEO de Aprilia, confirma que su representante, Albert Valera, presentó una "muy buena oferta" de Honda por delante, algo que se conoció después, y que el propio Valera no ocultó en sus declaraciones públicas.

"Empecé a tener muchas dudas, no sólo sobre mi futuro, sino también sobre mí mismo, sobre muchas cosas diferentes", empieza detallando el propio Jorge Martín sobre su situación tras su grave accidente en Losail, que le dejó con varias costillas rotas y con un neumotórax.

Tras ello, toma la palabra Rivola: "Albert Valera, su mánager, vino a mí y me dijo: '¿Sabes qué? Pensamos que podríamos irnos [de Aprilia]. Y Honda está muy interesado en él. La oferta es realmente buena. Y yo dije: '¿Estás bromeando?'".

"Al día siguiente, fui a Madrid porque quería ver a Jorge, para comprobarlo con él: '¿Es cierto lo que acaba de decir Albert?'. Y Martín dijo: 'Creo que para mí es mejor que me vaya'. Y yo dije: 'Lo siento, pero no voy a dejarte ir'".

Luego llegaría Marco Bezzecchi y lograría su primera victoria con Aprilia, situación que aprovechó Aprilia. "Este es un mensaje para Jorge: tenemos una moto que puede ganar con él también", expresó Rivola en aquel momento. En el documental cuenta que fue "duro con Jorge al decirle: 'No te vayas. Porque estoy pensando, más que tú ahora mismo, en lo que es mejor para ti'".

Y en lugar de guardarle rencor, en el equipo italiano usaron la empatía para entender a Jorge. Y gracias a ello consiguieron darle la vuelta a la situación tan incómoda que se había creado entre ambas partes. Finalmente, en Brno, 'Martinator' dio marcha atrás y confirmó que se quedaba en Aprilia y que cumpliría con su contrato.