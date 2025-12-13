El desgarrador testimonio del accidente de Jorge Martín: ''Fue como volver a nacer''

El madrileño vivió una odisea, confesando que tanto el como su pareja tenían mucho miedo por la gravedad de la caída

Si Jorge Martín tiene un objetivo claro es el de recuperarse de cara a la temporada 2026, tras un curso lleno de lesiones graves que le han impedido ser constante. Una demostración de lo volátil que es la vida: tras estar en lo más alto como campeón del mundo, el destino se cebó con el madrileño bajándolo hasta el mismísimo infierno. ''Pasé del mejor momento, del más feliz de mi vida, a empezar esta pesadilla'', resumía en su documental el piloto.

El año más duro para Jorge Martín

Del cielo al infierno es como el de San Sebastián de los Reyes ha titulado su documental, con un nombre de lo más evocador a la pesadilla que ha vivido. Un 2025 que no salió como esperaba, tal y como explica su pareja, María Monfort: ''Estaba muy emocionado, superconfiado, lo estaba disfrutando. Tenía mucha energía positiva''. Un momento de adaptación en Aprilia que duró un suspiro, teniendo que volver a España tras un accidente en los test de Sepang: ''Me llamó desde el hospital, empezó a llorar y yo también. Fue un drama''.

María explica como Jorge trabajó contrarreloj para salir de la lesión antes posible, con el objetivo de llegar a tiempo a Tailandia: ''Se tiró dos semanas inmerso en la recuperación. Gastó toda su energía con el objetivo de volver lo antes posible''. Aunque la vida le tenía otra desagradable sorpresa preparada: ''No me acuerdo muy bien de la caída, pero solo iba diciendo: 'No puede ser, esto no está pasando'. Iba al hospital moviendo la mano, con tres fracturas pero diciendo 'No es para tanto''. Pero lo médicos confirmaron que la lesión en la mano izquierda si que era para tanto, teniendo que volver a pasar por el quirófano: ''Luego me di cuenta que era una lesión muy fea''.

La tercera caída del de Aprila

''No hacer la pretemporada es duro, pero no comenzar la temporada es todavía más duro'', confesaba Monfort cuando cuenta que le llamó Jorge. Aunque aún quedaría el que fue sin duda el mayor susto para el madrileño, con un fuerte accidente en el que Fabio Di Giannantonio no pudo evitar golpear con su moto la espalda del madrileño.

Unos duros momentos que María recuerda con dolor: ''Entré a la sala, miré a Jorge e, inmediatamente, empezamos a llorar. Lloramos mucho. Estaba sufriendo mucho y teníamos mucho miedo. Me dijo que estaba seguro de que iba a morir''. Le hizo incluso ''dudar si iba a volver a correr'', pero siguió adelante, con la vista ya puesta en el 2026 y confirmando que seguiría con Aprilia, regresando en el GP de República Checa consiguiendo un aplaudido séptimo puesto: ''El sentimiento de acabar esa carera fue como ganar el Mundial. Fue como volver a nacer''.