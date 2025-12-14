El camino de Marc Márquez para hacer historia y superar a Valentino Rossi

El de Cervera está a tan solo una victoria de las 100 y a cinco de superar a Valentino Rossi, logros que podría conseguir en 2026

Este año 2025 ha sido un año espectacular para Marc Márquez, que ha coronado por séptima vez el mundial de MotoGP y el noveno de su carrera, ya que abrazó en 2010 el de la categoría 125cc y en 2012 el de Moto2. La victoria en el GP de San Marino se convirtió en la victoria número 73 en MotoGP y la 99 en todas las categorías del mundial, lo que significa que la victoria número 100 tiene todas las papeletas para llegar en 2026.

La victoria 100 de Marc Márquez se retrasa

Aquella carrera en el circuito de Misano parecía que sería la antesala a conseguir esa victoria número 100 tan esperada, teniendo en cuenta que quedaban por delante otros seis grandes premios y que por tanto estaría muy cerca de sobrepasar a Valentino Rossi, que consiguió la número 78 en 2017.

Pero todo se torció en Japón, donde consiguió un segundo puesto detrás de Pecco Bagnaia y donde se torcería su sueño de conseguir esa victoria antes de finalizar el año. Un accidente con Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Indonesia acabó lesionado en el hombro, volviendo a la odisea que le hizo acabar la temporada de manera prematura.

Cinco victorias le separan del récord de Valentino Rossi

Ahora solo queda esperar a ver como se desenvuelve Márquez en el GP de Tailandia, que el año pasado logró el triunfo, por lo que el Circuito Internacional de Chang puede ser el escenario perfecto para seguir sumando para acercarse a Valentino Rossi. Eso sí, hay que tener en cuenta que aún se está recuperando de la lesión, por lo que él mismo ha confesado que sacrificará sus vacaciones para llegar de la mejor forma. Luego viajará a Brasil, donde estrenará el recién reformado Autódromo Internacional Ayrton Senna, que albergó carreras de la categoría reina entre 1987 y 1989.

Otro de los objetivos de Marc Márquez apunta hacia Valentino Rossi, teniendo la posibilidad de superarle teniendo en cuenta que tan solo les separa cinco victorias. En el ranking de los mayores ganadores de carreras de MotoGP destacan sus dos nombres, con 78 victorias del italiano hasta su retiro contra las 73 del catalán. Le sigue otro condecorado piloto español, Jorge Lorenzo con 47 victorias, completando el top 5 Casey Stoner con 38 y Dani Pedrosa con 31 victorias. El otro piloto de Ducati, Pecco Bagnaia, es el siguiente en activo y también empuja en el ranking con el mismo número de victorias que Pedrosa.