Laia Sanz apuesta a grande en el Dakar 2026

Laia Sanz tendrá el año que viene un reto de órdago en el Rally Dakar, en el que comandará el desembarco de la mítica EBRO en la categoría Ultímate, una oportunidad de oro para la catalana y para la que está más que preparada

Hablar de Laia Sanz es hacerlo de la historia del motorsport español en mayúsculas. La catalana es leyenda del trial, del enduro y del Rally Dakar, donde tras dominar la categoría femenina en las motos y llegar incluso a colarse en el top 10, dio el salto a las cuatro ruedas. Allí, tras aventuras de todo pelaje, peleando contra la falta de presupuesto, con proyectos menores y con coches muy difíciles, al fin le llega la oportunidad que esperaba este 2026. La piloto catalana será la referencia de EBRO, la mítica marca española que llega al rally-raid por excelencia a la categoría Ultimate (antigua T1+) y lo hace con Sanz como estrella. Y van a por todo.

La piloto y el equipo EBRO Audax Motorsport han desvelado este miércoles su prototipo para el Dakar 2026, que nace basado en los principios de "robustez y fiabilidad". Está versión definitiva del 'EBRO S800 XRR', un prototipo de tracción a las cuatro ruedas con el que participará por primera vez en la categoría "Ultimate", en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero próximos. Y pese al reto, se ve más que preparada: "Es algo que perseguía desde mi primer año en coche. La categoría Ultimate nos llega en un muy buen momento: nos conocemos mucho y es una oportunidad ideal. Podemos crecer juntos y estoy encantada de tener este proyecto para saber hasta dónde soy capaz de llegar".

El equipo EBRO Audax Motorsport viajará a finales de diciembre hacia Arabia Saudí, tras haber completado su primera toma de contacto con el nuevo vehículo en una preparación en Marruecos. Para preparar el Dakar 2026 en el que se estrenará un recorrido que, por primera vez, no incluirá el "Empty Quarter". En su lugar, la organización ha programado dos etapas maratón, en las que los equipos deberán valerse por sus propios medios

Superar un mal momento

La participación de Ebro en la carrera más prestigiosa del mundo coincide con la nueva etapa industrial de la empresa y lo hace de la mano de Sanz. La piloto afrontará la quinta edición del rally consecutiva junto al copiloto Maurizio Gerini, con la voluntad de resarcirse del último Dakar, en el que no pudo completar su 15ª participación consecutiva debido a un accidente y a una controvertida decisión posterior de la FIA. "Fue un mal trago. Esa noche costó dormir. Éramos competitivos, pero fue muy mala suerte. Estos golpes duros pueden acabar siendo positivos. Ahora valoro más haber acabado todos los otros Dakar".