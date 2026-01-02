Rally Dakar 2026 | Fechas, recorrido y etapas de la 48 edición del Rally Dakar, en Arabia Saudita

David Castera, director del Dakar, ha confesado que esta edición 2026 será un Dakar de los 'duros', lo que va a tener a los pilotos en tensión durante las dos semanas de carrera por Araba Saudí

El Rally Dakar 2026 está a la vuelta de la esquina, pues será este sábado cuando se celebre el prólogo de 23 kilómetros con llegada y salida en Yanbu, en el que no se va a ganar la carrera, pero si que será útil para conocer el orden de salida de la etapa dominical. Esta edición, octava en Arabia, va a tener su punto álgido en el 'empty quarter', que una vez más va a complicar y mucho la vida a los Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y compañía. Habrá cuatro etapas diferenciadas entre motos y coches y una nueva jornada de 48 horas. Todo ello hará que el margen de error sea mínimo y asegurar cada día será clave. Ya el 2025 fue una carrera de eliminación y en esta ocasión no será diferente.

Los casi 8000 kilómetros de especial han hecho que en palabras del director de la prueba, David Castera, este sea un Dakar de los 'duros', por lo que van a tener que sufrir desde el primer día, más aún después de unas lluvias que han caído en Arabia y complican incluso más el trabajo de todos los pilotos. En cuanto al recorrido, los 13 días de carrera más el prólogo se reparten en dos partes claramente diferenciadas, con una primera semana que será dura desde el segundo día, pero también con una segunda semana que empezará fuerte y también contará con su propia Maratón, lo que complicará y mucho las cosas una vez que empiecen a aparecer los problemas típicos de la carrera, que irán a más con la dureza mencionada.

Recorrido Rally Dakar 2026

- Sábado 3 de enero - Prólogo - Yanbu > Yanbu (SS -especial-: 23 km)

- Domingo 4 de enero - Etapa 1 - Yanbu > Yanbu (SS: 305 km)

- Lunes 5 de enero - Etapa 2 - Yanbu > AlUla (SS: 400 km)

- Martes 6 de enero - Etapa 3 - AlUla > AlUla (SS: 422 km)

- Miércoles 7 y jueves 8 - Etapas 4 y 5 (MARATÓN) - AlUla > Hail (SS: 417 + 356 km en motos; 451 + 372 km en coches)

- Viernes 9 de enero - Etapa 6 - Hail > Riad (SS: 336 km)

Sábado 10 de enero - Jornada de descanso (Riad)

- Domingo 11 de enero - Etapa 7 - Riad > Wadi ad-Dawasir (SS: 462 km)

- Lunes 12 de enero - Etapa 8 - Wadi ad-Dawasir > Wadi ad-Dawasir (SS: 481 km)

- Martes 13 y miércoles 14 - Etapas 9 y 10 (MARATÓN) - Wadi ad-Dawasir > Bisha (SS: 418 + 371 km en motos; 410 + 421 km en coches)

- Jueves 15 de enero - Etapa 11 - Bisha > Al Henakiyah (SS: 347 km)

- Viernes 16 de enero - Etapa 12 - Al Henakiyah > Yanbu (SS: 310 km)

- Sábado 17 de enero - Etapa 13 - Yanbu > Yanbu (SS: 105 km)