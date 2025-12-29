Ni Nani Roma entiende el nivel de Carlos Sainz a sus 63 años

Nani Roma llega a esta edición del Rally Dakar como uno de los grandes candidatos a la victoria con el Ford Raptor, coche que comparte con Carlos Sainz, de quien sigue sin entender como es capaz de ser tan rápido a los 63 años

Cuatro Dakars ganados con cuatro marcas diferentes, este es el bagaje con el que cuenta Carlos Sainz en el Rally Dakar, una cifra con la que a los 63 años parecería suficiente para retirarse. Sin embargo, un competidor insaciable como el madrileño no tiene suficiente y quiere más. Ahora con Ford quiere seguir ganando y busca el quinto Touareg. Y de hecho ha hablado otra de las grandes leyendas españolas de la carrera como Nani Roma, que ha ganado en motos y en coches, y ahora con otro de los Ford Raptor busca la tercera.

El catalán, otro de los grandes veteranos de la carrera aunque menor que Sainz, ha confesado que lo que hace el madrileño es algo que se sale de la lógica para alguien de su edad: "Lo de Carlos Sainz es muy bestia. ¡63 años! Que la gente de mi pueblo a los 63 años ya te habla de la jubilación, de irse a mirar las obras... y este tío va a fondo y gana. Lo que tenían que hacer los chavales estos es ponerle una alfombra roja". Y desde esa premisa ambos van a buscar la corona desde esta semana.

El proyecto de Ford, viento en popa

Además de Roma y Sainz, el equipo de Ford llega con dos grandes nombres como Mattias Ekström y Mitch Guthrie. Los cuatro conforman una de las estructuras más fiables de la carrera, en la que los españoles, dos ganadores múltiples, son los referentes, aunque eso no quita que tanto el sueco como el estadounidense sea capaz de hacerse con la prueba si las cosas le cuadran. Eso sí, tras la primera intentona el año pasado deberán mejorar y mucho, pues no salió del todo bien la edición 2025 después de que entre accidentes y problemas técnicos se quedaran lejos de Toyota o incluso Dacia. Aunque ahora el Raptor está mucho más testado y no debería tener esos dolores de crecimiento que tanto lastraron a los cuatro pilotos.

En el caso de Roma es innegable pensar en que este puede ser su año. Ha corrido mucho este año y parece al máximo físicamente y mentalmente. En el pasado Rally de Marruecos subió al podio, demostrando que su comunión con el Raptor es total, una gran ventaja que le puede hacer ser muy dominante desde la primera etapa y buscar ampliar lo que hizo hace 12 meses, cuando en la décima jornada de la edición logró la primera victoria de la marca.