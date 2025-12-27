Carlos Sainz desvela su método de concentración para las carreras

El piloto madrileño ha firmado una notable primera temporada con Williams y espera poder seguir creciendo junto a la escudería británica en 2026. Mientras, él seguirá usando la misma metodología para conseguir sus resultados

Ser piloto de automovilismo o motociclismo es sinónimo de jugarse la vida cada domingo que compites. Porque mientras entrenas te basta con estar pendiente de ti y de tu máquina, pero cuando el semáforo se pone en verde tienes que estar atento a lo que el resto hacen. Y si no que se lo pregunten a Marc Márquez, que todavía está recuperándose de la embestida que sufrió este año por parte de Marco Bezzecchi.

Y para intentar no pensar en ello, Carlos Sainz tiene su método. Lo ha confesado en su entrevista en la Cadena Cope, donde ha explicado cuál es su procedimiento antes de cada certamen: "Lo que hago antes de la carrera, la hora antes, es intentar pasar tiempo solo en mi cuarto, me tomo la comida y la hidratación que me tenga que tomar antes de la carrera y luego intento pasar tiempo más tranquilo, concentrado, en mis cosas e intentar relajarme".

Y es que el estrés que viven ahora los pilotos no es el mismo que antes. El Gran Circo ha tomado otra dimensión y ellos tienen que afrontar todos los protocolos marcados por la organización: "Porque antes de eso recuerda que ya hemos hecho el Drivers Parade, no sé cuántas entrevistas y demás. También tenemos dos o tres reuniones bastante largas con los ingenieros".

En este mismo sentido, el piloto de Williams ha recalcado algo que no se ve en los Grandes Premios: "Y piensa que la carrera es a las 15:00 de la tarde y yo a las 10:00 de la mañana estoy en el circuito con mi primera reunión. Entonces desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00 de la tarde estoy ocupado haciendo reuniones, entrevistas y eso".

Además de ello, deben cumplir con los compromisos de sus respectivos equipos: "Siempre el equipo tiene a sus invitados, de sponsor, famosos a los que tienes que saludar, dar la mano, hacerte unas fotos con ellos, darles cinco minutos de conversación y luego ya me voy a mi cuarto y ya digo que me dejen en paz y ahí ya me concentro de verdad".

La primera temporada de Carlos Sainz en Williams, de notable alto

Adaptarse a un nuevo monoplaza, a unos nuevos jefes y a un nuevo compañero no es tarea fácil. Y si no que se lo pregunten a Lewis Hamilton en Ferrari. Por eso, la primera temporada de Carlos Sainz en Williams no puede recibir otra nota que un notable alto.

El madrileño comenzó la temporada sufriendo todas las posibles consecuencias de un cambio tan drástico como el que tuvo que afrontar. Fallos mecánicos, choques, falta de ritmo... Pero nunca perdió la paciencia, quizás, fruto de ese método de concentración y autocontrol. Y así hasta llegar a firmar tres podios, dos en carreras largas y uno en una corta.

Con sus pasos de hormiga ha conseguido en su primera temporada en el equipo británico quedar el noveno en la general y participar de manera decisiva a que su escudería dé un salto desde la novena a la quinta plaza en el Mundial de Constructores. Doble mérito.