Rally Dakar 2026 | Etapa 1, Yanbu: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

¡Arranca la prueba de motor más dura del mundo! El domingo 4 de enero comenzará la Etapa 1 del Rally Dakar 2026, con Edgar Canet como campeón del Prólogo y Carlos Sainz en octavo lugar

Edgar Canet se ha coronado esta mañana del sábado 3 de enero como primer líder de la clasificación en motos, siendo su segundo Dakar y alzándose como el ganador más joven de la historia de la competición con 20 años. En la otra cara de la moneda se encuentra un veterano Carlos Sainz. Si bien el resultado del Prólogo no cuenta para la clasificación, si para elegir sitio, posicionándose en un acomodado octavo lugar.

La vuelta a Yanbu

La Etapa 1 puede parecer a simple vista una jornada de calentamiento, corta y sencilla para prepararse para las siguientes más cañeras. Pero nada de eso, está diseñada para poner a prueba tanto la resistencia mecánica como la técnica del piloto. Una especial de 305 kilómetros de recorrido cronometrado y un enlace de 213 kilómetros dividida en dos terrenos opuestos: una mitad técnica y lenta y otra rápida y arenosa.

Un entorno mineral en el que les espera un terreno repleto de zonas de roca, piedras sueltas y cañones con suelo firme. A esto se le suma los pasadizos estrechos, con un pilotaje estresante en el que cualquier mínimo fallo puede hacer que el vehículo choque contra una roca o una pared natural. Aunque el gran peligro son los pinchazos en cadena, ya que el terreno duro suele tener piedras afiladas, por lo que pisar un poco más de lo debido el acelerador puede acabar con un neumático destrozado. Una etapa corta para los estándares del rally, pero con bastantes complicaciones que pueden dar más de un susto.

Horarios de la Etapa 1

Como viene siendo habitual, los que quieran seguir el Rally Dakar 2026 desde España deberán madrugar, ya que la categoría de motos arrancará a las 7:30 horas en el horario local, por lo que en el territorio peninsular serán las 5:30 horas. En el caso de los coches, será un poco más tarde, arrancando aproximadamente a las 08:15 en nuestro país.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 de Yanbu a Yanbu el domingo 4 de enero a partir de las 20.30 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.