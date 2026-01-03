Etapa prólogo Rally Dakar 2026 | Victoria de Edgar Canet y Carlos Sainz dando el primer rugido del desierto

Canet ha sido la sensación de la jornada en su debut en RallyGP mientras que Sainz ha acabado en la octava posición (provisional) en una etapa inteligente sin asumir riesgos innecesarios en los primeros 22 kilómetros cronometrados

Trepidante jornada de prólogo en el Dakar 2026 que ha dado la sorpresa para España: Edgar Canet se hace con una impresionante victoria en su debut en RallyGP estrenándose a lo grande, ya que se ha convertido a sus 20 años en el ganador más joven de la historia del Dakar. Carlos Sainz, en coches, ha alcanzado la octava posición (provisional), mientras que Nani Roma se ha quedado undécimo.

La estrategia es fundamental

A diferencia de las etapas normales que pueden superar los 400 kilómetros, el prólogo ha tenido un recorrido de 98 kilómetros y un cronometrado de 22 kilómetros. Ganar este preludio no es siempre el objetivo de todos, debido a la tendencia de los pilotos que abren etapa de tener problemas, sufrir accidentes o perder mucho tiempo.

Aunque esto no será un problema para Edgar Canet, que al ganar hoy tendrá la ventaja de elegir salir más atrás para aprovechar las huellas de otros y no verse obligado a abrir el camino en solitario a los que vengan detrás. En el caso de los coches, Carlos Sainz se asegura con ese octavo puesto (provisional) estar cerca de la cabeza para no perder tiempo, pero con coches delante que le faciliten la lectura del terreno. El madrileño es el español con mejor resultado en este prórrogo, declarando en la meta: ''Buena etapa, no ha sido fácil pero no ha habido problemas. Estamos satisfechos con las sensaciones, pero esto es solo un calentamiento''.

Clasificación del prólogo en motos

Edgar Canet (KTM) Daniel Sanders (KTM) a 3 segundos Ricky Brabec (Honda) a 5 segundos Lucianos Benavides (KTM) a 11 segundos Ross Brach (Hero) a 16 segundos Michael Docherty (KTM) a 19 segundos Rosha Schareina (Honda) a 23 segundos Adrian Van Beveren (Honda) a 24 segundos Skyler Howes (Honda) a 32 segundos

Clasificación prólogo en coches

Mattias Ekström (Ford) Mitch Guthrie (Ford) a 8 segundos Guillaume de Mevius (Mini) a 8 segundos Nasser Al-Attiyah (Dacia) a 8 segundos Seth Quintero (Toyota) a 14 segundos Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a 14 segundos Erik Goczal (Toyota) a 14 segundos Carlos Sainz (Ford) a 15 segundos Mathieu Serradori (Century) a 15 segundos Saood Variawa (Toyota) a 18 segundos

Mañana se disputará la primera etapa, compuesta por un bucle de más de 300 kilómetros contra reloj al rededor de Yanbu. Podrás informarte de todos los detalles de la competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.