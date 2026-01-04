Rally Dakar 2026 | Etapa 2, AlUla: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

400 kilómetros de montañas y zonas pedregosas esperan a los pilotos en la Etapa 2 del Dakar, que tendrá lugar el próximo 5 de enero de 2026

Noche de Reyes y mañana de carreras en Arabia Saudí por el Rally Dakar. Tras el estreno en la clasificación en Yanbu, la aventura continúa destino a AlUla, ya metiéndose en el corazón de Arabia Saudi con 400 kilómetros de cronometrado y 104 kilómetros de enlace. Descubre a que hora comienza la Etapa 2 del Dakar 2026, donde verla, el orden de salida y el recorrido.

Comienza la aventura rumbo a AlUla

En esta Etapa 2 se sube el nivel con la travesía desde Yanbu hasta AlUla, con una navegación crítica ya que no hay puntos de referencias claros en el horizonte ya que todo son picos y cañones. Es decir, perder el rumbo es fácil si el copiloto tiene un segundo de despiste, ya que no hay una línea clara que indique hacia donde está la meta. Una etapa en la que no se podrán recorrer ni 20 km a la misma velocidad, lo que es bastante agotador para el piloto ya que debe estar constantemente acelerando a fondo en pistas rápidas y frenando bruscamente al entrar a en las curvas cerradas.

Cabe destacar la peligrosidad del terreno pedregoso en el que será casi obligatorio un pit-stop, ya que las piedras son afiladas. Muchos pilotos prefieren perder unos minutos cambiando los neumáticos a la mitad para asegurarse de una segunda parte con agarre y seguridad de no tener que dejar a medias la etapa. En el sprint final, los pilotos que mejor hayan conservado su mecánica podrán ir más rápido.

Para las motos, es una etapa radicalmente distinta a los Ultimate, ya que los motoristas como Edgar Canet vivirán una jornada con un castigo físico extremo. El equilibrio será clave, además de la firmeza en las manos para intentar no hacerse daño. Solo queda ver como afronta el catalán a esta segunda prueba de fuego, que ha ganado las dos anteriores etapas.

Horarios de la Etapa 2

La etapa 2 comenzará aún más temprano, aprovechando los primeros rayos de luz de la mañana, saliendo a las 06:00 horas la primera moto, lo que se traduce en las 04:00 hora peninsular. A las 5:30 de la mañana aproximadamente comienza en España el cronometrado de motos, mientras que la Especial cronometrada para Ultimate comienza sobre las 08:15 española.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 2 del Rally Dakar 2026 de Yanbu a AlUla el lunes 5 de enero a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.