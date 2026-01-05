Los Toyota mandan, Carlos Sainz tiene su primer mal día y Al-Attiyah es el nuevo líder del Dakar

La etapa 2 del Rally Dakar ha traído el primer día complicado para Carlos Sainz y los Ford, pues han sido los Toyota quienes han dominado con Seth Quintero ganando, mientras celebran en Dacia, con Nasser Al-Attiyah como nuevo líder de la carrera

El Rally Dakar sigue avanzando y este martes ha sido el turno de la etapa 2, el primer gran día del coche que dominó el año pasado, Toyota, que ha terminado ganando la prueba gracias a Seth Quintero. El que lo ha pasado peor es Carlos Sainz, pues tras el dominio de Ford en la etapa 1, esta vez han pagado el salir delante, perdiendo tiempo, lo que ha abierto el camino para que Nasser Al-Attiyah y su Dacia se conviertan en los nuevos líderes de la carrera.

Los pilotos de Toyota, liderados por Quintero, dominaron la etapa de 400 kilómetros cronometrados. El yankee ganó con un tiempo de 3h26:22, 1:42 mejor que el de su compañero Henk Lategan. Tras el sudafricano, el tercer puesto de la jornada correspondió al defensor del título, el saudí Yazeed Al Rajhi, a 1:30, que en la general sigue muy lejos, a más de 23 minutos, tras todos los problemas de la primera jornada larga, en la que se complicó y mucho el revalidar la corona.

El australiano Toby Price y el portugués Joao Ferreira, también del equipo oficial de Toyota, completaron el 'top 5' y el repóker de los japoneses, en tanto que los Dacia del francés Sebastien Loeb y de Al-Attiyah cedieron 6:17 y 7:06, lo que sitúa al catarí como nuevo líder con siete segundos de ventaja sobre Quintero y 1:09 respecto al belga Gillaume de Mevius , que partía como primer clasificado.

Ford y los españoles, con problemas

Los problemas fueron para los Ford, en los que el mejor fue el sueco Mattias Ekstrom, a 9:37, mientras que Carlos Sainz perdió 11:51 y Nani Roma 10:48, lo que les hace bajar en la general a la décima y undécima plazas, con un déficit de 6:35 y 7:14. Un duro golpe, pero no deja de ser el inicio de la carrera y una diferencia perfectamente salvable para ambos, que ahora tendrán la posibilidad de salir algo más atrás y acelerar el paso sin tener que preocuparse tanto de la navegación.

Tenemos que bajar algo más para encontrar a los dos primeras mujeres de la carrera, las dos españolas al volante de un T1+, Cristina Gutiérrez con Dacia, quien es decimoquinta, a 10:34 de su líder, y Laia Sanz vigésima segunda con el EBRO, a 23:14. Especialmente destacado está siendo el papel de la burgalesa, que pese a pinchar y sufrir por las piedras, está haciendo una gran carrera y ahora que se ablanda el camino quiere más.