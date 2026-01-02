El Dakar 2026, más difícil de lo esperado

El Rally Dakar 2026 comienza este sábado en Arabia Saudí y pese a que ya se sabía que iba a ser una edición de las verdaderamente duras, las lluvias de los últimos días hacen temer que sea incluso peor

La 48ª edición del Rally Dakar comienza este sábado en Arabia Saudí con el prólogo de 23 kilómetros en Yanbu, un día que no tiene mucho de especial más allá de que habrá que cumplir el tramite para estar en una posición de salida favorable el domingo en la primera etapa como tal. La carrera llega un 2026 en el que se presenta como un Dakar "de los duros", tal y como explicó el director David Castera, además de que han surgido otra serie de imprevistos que complican incluso más lo que se van a encontrar los pilotos.

Ya de por si el recorrido daba cierta importancia a la dificultad por culpa de los días con muchas piedras, al punto de que en las etapas uno, dos y once habrá cambio de neumáticos, pero además, ha llovido mucho, lo que va a traer nuevos quebraderos de cabeza a los protagonistas: "Hay otras cosas que serán más problemáticas. Ha llovido y eso ha cambiado mucho, mucho las tres primeras etapas. Ahora hay más piedras que arena porque con la lluvia se ha ido la arena".

Por otro lado, el director de la prueba ha confesado que la misma lluvia ha hecho que se espere un caos en el inicio de la edición: "Puede ser un poco más, sí, porque también afecta a la navegación. La lluvia ha borrado todas las pistas y tenemos que adaptar el ‘roadbook’. Cuando hablábamos de una pista más visible, ahora no existe. Intentaremos ajustarlo al máximo pero seguro que me dicen: ‘¿Por dónde está la pista? No se ve nada’. A nivel de navegación para los primeros se va a complicar un poco. Pero intentamos cubrir el máximo, porque también ha cambiado el porcentaje de piedras y lo quiero hacer de la mejor forma posible. No quiero que las piedras decidan al ganador".

Amplio abanico de opciones

Más allá de las muchas dificultades que se van a encontrar en el terreno, la realidad es que este Rally Dakar va a estar muy abierto, ya que es uno de los que más nivel de participación ha tenido en los últimos años. En este 2026 queda claro que ya si se puede hablar de que vivimos el intercambio entre generaciones y a los Al-Attiyah, Sainz y compañía se empiezan a sumar en las quinielas los Lucas Moras, Seth Quintero y demás miembros de la nueva hornada que poco a poco empieza a establecerse como candidatos a todo. No obstante, tampoco se puede pasar por alto que todas las dificultades mencionadas pueden ayudar a que los veteranos sepan afrontar mejor las circunstancias de todos se van a encontrar a lo largo de las dos próximas semanas.