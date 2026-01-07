Rally Dakar 2026 | Etapa 5, Hail: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

La próxima etapa del Dakar parte desde el refugio y es una de esas jornadas trampa en la que vale más la paciencia que la velocidad sin control

La etapa maratón llega a su fin en la Etapa 5 del Rally Dakar. Un nuevo desafío para los corredores que se encuentran en un momento crítico donde la fatiga mecánica y física comienzan a hacer de las suyas. Y mucho más si tenemos en cuenta que la noche previa la asistencia es limitada, teniendo que hacer ellos los arreglos y con racionamiento de comida antes de regresar al campamento principal que tiene más comodidades. Dormir en el desierto a la intemperie no es una tarea fácil.

Las piedras pueden jugar una mala pasada

Una etapa que es más rápido que la jornada anterior, con los recorridos desdoblados. Esto hace que los coches y los camiones no tengan las roderas de las motos como guía, por lo que los copilotos serán los grandes protagonistas que se dedicarán a traducir el lienzo en blanco que será el terreno. También deben tener cuidado con los cambio de dirección, que serán rápidos y constantes, con cuidado con los tramos de piedras, por lo que es mejor sacrificar segundos que perder la carrera o incluso forzar el abandono por el desgaste del día anterior.

Si en los coches el reto es la falta de huellas, en las motos el desafío es quien abre la ruta. Tosha Schareina saldrá en cabeza y tendrá la misión de confiar ciegamente en su equipo de navegación mientras el resto intenta darles caza siguiendo su polvo. Un enlace de 56 kilómetros y una especial de 371 al que las ruedas ya han llegado muy quemadas tras los más 452 kilómetros kilometrados de ayer, obligados también a la autosuficiencia si hay cualquier tipo de avería. Los pilotos tendrán la misión de decidir rápido si pisar a fondo para ganar la etapa o bajar el ritmo para no despistarse y saltarse ningún Waypoint, los puntos de paso obligatorios.

Horarios de la Etapa 5

Teniendo en cuenta que en Arabia Saudi son dos horas más que en España, para poder vivir en directo toda la emoción del Dakar habrá que madrugar, ya que los horarios serán similares a los de la Etapa 4 para aprovechar los primeros rayos de sol del día. Eso sí, debido a las dificultades del recorrido la competición no se retransmite. Las motos se podrán en marcha a las 5:30 hora peninsular y los coches saldrán media hora más tarde, con una llegada prevista sobre las 10 de la mañana.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 5 desde Alula (Marathon) hasta Hail del Rally Dakar 2026 de AlUla a AlUla el jueves 8 de enero a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.