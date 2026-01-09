Daniels Sanders apuntala otro Dakar en la etapa 6

Tras arrasar en la etapa 6 Daniel Sanders parece encaminado a volver a levantar el Touareg, confirmándose como el gran piloto de esta era en la que hasta ahora no se le conoce rival

El Rally Dakar en la categoría de motos se ha podido decidir este viernes en la etapa 6, en la que Daniels Sanders ha dado un golpe sobre la mesa y tras conseguir una muy buena renta ya es más líder de la carrera y tiene en su mano conseguir su tercer Rally Dakar consecutivo.

Sanders, que eso sí, está a la espera de una sanción por exceso de velocidad, se puso líder tras alcanzar al argentino Luciano Benavides después de la neutralización, y desde ahí impuso un ritmo implacable hasta la meta y consiguió un triunfo de prestigio por delante del estadounidense Ricky Brabec, que llegó a 4:43, segundo, la misma posición que ocupa en la general a 6:45 de Sanders, que con esta renta ya puede pensar en clave victoria y soñar con apuntalar las bases de otro Toaureg. Por su parte el argentino ha pagado el abrir pista, acabando 7º a 10:20 de Sanders y ahora marcha tercero en la general, a 16:45 de su compañero de equipo.

Tosha Schareina, luchando contra sí mismo y los elementos

En el caso Tosha Schareina esta vez ha sido tercero en la etapa a 5:57 de Sanders, un gran resultado si no fuera porque ayer se dejó casi doce minutos. El problema no fue el tiempo que perdió en carrera, si no una sanción de diez por no pasar por las banderas correctas en la salida. Un duro golpe a sus opciones que ahora se desvanecen casi por completo y que le van a obligar a un milagro que cada vez parece más lejano, más aún ahora después de lo que que ha hecho Sanders. En la general es 4º a 17:56 del australiano, aunque tiene el podio a poco más de un minuto.

Canet, muy lastrado

Otra etapa muy complicada esta sexta para Edgar Canet, quien tras la 'paliza' del jueves, en la que llegó a meta casi cinco horas después que los primeros y sufriendo un calvario por culpa de su rueda, salía este viernes 20º y ya sin opciones de ganar, aunque aún así ha sacado fuerzas de flaqueza. Con todo en contra ha podido pelear y terminar en el 15º puesto a 23:04 de Sanders. Al final ahora mismo el objetivo del de La Garriga es sumar kilómetros y no tanto meterse en líos por la carrera, pero si algo ha mostrado este Dakar es que más pronto que tarde va a pelear por todo y es un talento como hacía tiempo que no se veía.