David Villa no es nada optimista con el futuro del Valencia: "Ojalá tuviera alguien la solución, por lo menos yo no la tengo"

El que fuera delantero del equipo valencianista está preocupado por la situación del equipo que entrena Carlos Corberán que está en puestos de descenso de Segunda división, siendo la pérdida de categoría una amenaza más que real

Hay alarma en el Valencia CF, en su afición y en su entorno ya que el temor de un descenso a Segunda división es más real que nunca debido a los malos resultados que ha obtenido el equipo que entrena Carlos Corberán en este comienzo de temporada: es antepenúltimo con 16 puntos en 18 partidos disputados de LaLiga. La gestión de Peter Lim y Meriton han convertido al que era cuarto club de España, sólo por detrás de los tres grandes, en una entidad que se limita a pelear por la permanencia en Primera división. David Villa que vivió otros tiempos en el Valencia CF como futbolista no es optimista con la situación.

David Villa, quien fuera goleador del Valencia CF hace unos años, ha sido cuestionado por el actual momento deportivo que atraviesa el Valencia CF, dejando claro que no es nada optimista con su futuro ya que ve complicado revertir o encontrar una solución. "Ojalá tuviera alguien la solución, por lo menos yo no la tengo. Sabéis que siempre pienso en positivo. Desear que cambie la situación para bien y que pronto puedan salir de abajo porque no es agradable para ningún valencianista ver al Valencia en puestos de descenso", ha dicho a los compañeros de El Chiringuito.

No se ha quedado ahí David Villa el cual ha manifestado que se siente triste básicamente por el aficionado del Valencia CF que se siente impotente por la caída deportiva que ha tenido el club en los últimos años. "Siento tristeza de verlo así. Sobre todo no se lo merece el aficionado".

La situación del Valencia CF es alarmante y el partido contra el Elche CF es clave

El Valencia CF vive este fin de semana un partido vital contra el Elche CF, el cual se disputa en el Estadio de Mestalla, el cual necesita ganar para no complicarse aún más su futuro en Primera división.

El equipo que entrena Carlos Corber��n actualmente se encuentra a dos puntos de la salvación, que marca el Girona FC, el RCD Mallorca y la Real Sociedad, todos con 18 puntos, y debe lograr la victoria para no quedarse más descolgado ya que se estima que la permanencia en Primera división apunta a estar en unos 40 puntos esta temporada. Es decir, el Valencia CF no debe regalar puntos en su Estadio de Mestalla si no quiere perder opciones de quedarse en Primera división una temporada más.