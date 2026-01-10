Problema latente para el Sevilla con la obligada venta en enero que ya preocupa en Nervión

En Nervión son conscientes a estas alturasm ante la ausencia de apuestas fuertes por sus puntales, de que difícilmente recibirán las ofertas de verano por diversas circunstancias que juegan en su contra

La planificación sevillista en este mercado de enero se encuentra a expensas de una venta importante que libere masa salarial y a su vez permita cubrir los ingresos estimados por traspasos antes de la finalización del ejercicio, para lo que necesita una transacción de 9-10 millones de euros.

Ya han quedado dos fichas libres por las salidas de Ramón Martínez y Álvaro Fernández, pero Antonio Cordón sigue pendiente de la obligada venta para cubrir las múltiples carencias de la plantilla, especialmente en ataque.

Inquietud en Nervión con la venta urgente en enero

Contexto en el que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, crece la preocupación en el seno del club ante a dificultad de satisfacer sus pretensiones económicas en esta ventana después de que en verano llegaran cantidades considerables por Juanlu, José Ángel Carmona o Rubén Vargas.

Hace varias semanas, el club revelaba por vía interna que aún no habían recibido ninguna oferta por ninguno de sus baluartes y la realidad es que en Nervión saben que el precio de sus puntales no es el mismo ahora que en verano salvó que algún club poderoso se desmarque con una propuesta inesperada por diversas circunstancias. Entre ellas se encuentra que los pretendientes, que los hay, no son ajenos a las urgencias del Sevilla y jugarán con esta carta para pagar lo menos posible, pero no es la única.

Obstáculos con Juanlu y Rubén Vargas para percibir lo deseado

Así, el rendimiento de Juanlu hasta el momento en el presente curso ha resultado discreto y, aunque mantiene cartel por su proyección internacional en las inferiores de la Selección, su caché no es el mismo que en verano y, salvo sorpresa nadie se acercará a los 20 millones en los que lo tasan en Nervión ni a cifras similares como los 17 que ofreció los Wolves. El futbolista ahora sí está más abierto a salir y en Eduardo Dato priorizan la salida de un canterano, aunque para ello el interés de clubes como Bayer Leverkusen o Everton debe traducirse en propuestas que aún no han llegado.

En el caso de Rubén Vargas, quizás el futbolista más vendible y del que solo se desharían si no exista otra vía, los problemas físicos que ha sufrido este curso reducen su atractivo y las opciones de que apuesten fuerte por su fichaje, más allá de que esté bien valorado en el escaparate internacional, como refleja el interés de Sunderland, Bournemouth o Leeds United de la Premier League.

Carmona ya rechazó salir en verano pese a la petición sevillista

Con Carmona se perdió una oportunidad de oro en verano al rechazar el visueño la posibilidad del Nottingham Forest, y a día de hoy no parece dispuesto tampoco a partir en enero en el caso de que vuelvan a por él, pues, en su caso, sí que está siendo protagonista al jugarlo prácticamente todo y en diferentes posiciones.

También está la opción de Agoumé, del que poco se ha hablado hasta ahora y se vigila desde las grandes ligas, aunque tampoco nadie ha llamado a la puerta con una propuesta real y, como pasa con Vargas, en Nervión desean retenerlo al ser pieza clave en la medular, aunque todo dependerá de la oferta y la demanda. De momento, existe inquietud en el Sánchez-Pizjuán.