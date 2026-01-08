Unai Simón, que salió señalado otra vez, recibe la ayuda de Sancet: "Todo el equipo tenemos que hacer autocrítica"

El portero del Athletic Club volvió a ser señalado después de que no estuviera muy fino en el tercer gol encajado en el cual no pudo detener un disparo de Roony Bardghji, extremo del FC Barcelona. Este error se suma al tanto que recibió de Rubén García contra CA Osasuna lo que provoca que hayan voces que piden un cambio en la titularidad en la Selección Española

No están siendo días fáciles para Unai Simón, portero del Athletic Club, debido a que no está muy acertado en los últimos partidos que está disputando. Las críticas contra Unai Simón aumentaron después de la semifinal de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en la cual el portero cometió un error en el 3-0 al no detener un disparo de Roony Bardghji que se le coló por debajo de las manos. Los palos a Unai Simón son severos y las peticiones para que deje de ser titular en la Selección Española se acumulan. Con esta situación, son sus compañeros, como Oihan Sancet, los que exigen que no todas las críticas se centren en Unai Simón.

Después de terminar el partido de la Supercopa de España, Oihan Sancet atendió a los medios de comunicación y fue cuestionado por cómo se encuentra Unai Simón después de su fallo en el tercer gol. El navarro argumentó que todo el equipo debe hacer autocrítica y mejorar individualmente, desviando el foco de su compañero de equipo. "No he hablado con él. Todo el equipo tenemos que hacer autocrítica, mejorar individualmente, poner un granito de arena para que el equipo mejore".

No es el primer futbolista que le echa un capote a Unai Simón en las últimas horas. No hay que olvidar que Rubén García, atacante de CA Osasuna que le marcó un gol de falta directa, aseguró que el portero del Athletic Club es uno de los mejores: "Habiendo el portero que había (Unai Simón) y lo lejos que estaba pues, de primeras, tampoco pensaba golpear. Porque más allá de que puedas tener un golpeo u otro... sabes el rival que hay enfrente... en este caso Unai Simón que es el mejor portero a nivel nacional por lo menos en los últimos años sin duda".

Este mal momento de forma de Unai Simón ha provocado que existan voces muy críticas que pidan que el portero del Athletic Club pierda el puesto de titular en la Selección Española en detrimento de Joan García.

Oihan Sancet analiza el momento deportivo del Athletic Club

Oihan Sancet también admitió que el Athletic Club no se encuentra en un buen momento deportivo. "Somos conscientes de que no venimos en dinámica buena. Es momento de estar todos juntos para darle la vuelta".

El atacante del Athletic Club dijo que tras el 4-0 marcado por el FC Barcelona la semifinal de la Supercopa de España no fue fácil para su equipo. "Claro que es duro ver cómo te superan tan fácil, un 4-0 al descanso no es cómodo. Sabíamos lo duro que podía ser el partido, pero no te esperas eso".

Oihan Sancet también habló de la falta de gol que está teniendo en el Athletic Club. "Ellos han metido todas las que han llegado, nosotros hemos tenido varias y nada, no hemos tenido esa suerte, ya no para ganar el partido, pero sí para dar confianza para próximos partidos".

Por último, Oihan Sancet opinión que no cree que la derrota les afecte en el futuro. "Es una derrota más, más abultada de lo normal, pero tenemos que trabajar unidos para dar la vuelta a esto".