Matías Almeyda pasa lista en la plantilla del Sevilla para el duelo ante el Celta: Carmona, Rubén Vargas, Nianzou, los dos africanos...

A falta de los dos últimos entrenamientos antes de recibir a los gallegos, el técnico argentino apaga la alarma con el 'comodín' de su defensa y recupera a dos de sus cinco lesionados mientras espera noticias sobre los dos internacionales por Nigeria, que juegan mañana los cuartos de final de la Copa de África

La plantilla del Sevilla FC se ha ejercitado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en la cuarta sesión de una semana muy larga después de perder el pasado domingo contra el Levante UD y antes de recibir el lunes al RC Celta de Vigo. Tras realizar trabajo de recuperación el lunes y descansar el martes, Matías Almeyda ha dirigido tres sesiones matinales y aún dispondrá de dos jornadas más en las que confía en confirmar los regresos de Rubén Vargas o Tanguy Nianzou así como la recuperación del polivalente José Ángel Carmona, que el jueves no se ejercitó con el resto de sus compañeros y se quedó en el gimnasio para realizar una gestión de cargas bajo la supervisión de los físios nervionenses.

Carmona, Vargas y Nianzou apuntan a la convocatoria del Sevilla FC para recibir al RC Celta de Vigo

En este sentido, la presencia de Carmona ejercitándose con el grupo en una aparente total normalidad ha sido la noticia más destacada de la sesión de este viernes; en la que también ha constado como buena noticia la confirmación de que Vargas apunta a regresar a una lista de convocados de cara al choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el RC Celta con la que terminará la jornada 19 y, con ella, la primera vuelta de LaLiga EA Sports 25/26.

El atacante suizo se ha mantenido de baja por culpa un problema muscular en el bíceps femoral que sufrió en el duelo del pasado 24 de noviembre ante el RCD Espanyol en tierras barcelonesas, mientras que Nianzou lleva parado casi dos semanas más por una idéntica dolencia que amplió un larguísimo historial médico que invita a llevar con muchísima prudencia su regreso al equipo.

Almeyda regresa al banquillo nervionense lamentando al menos seis bajas: tres por lesión, una por sanción más las de los dos africanos

Totalmente descartados siguen el veterano defensor César Azpilicueta, el lateral izquierdo Gabriel Suazo y el extremo Alfon González, todos ellos convalecientes de lesiones de sóleo que le mantendrán alejados de los terrenos de juego hasta inicio del mes de febrero. A priori, tampoco estarán ante el conjunto celeste los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que mañana sábado juegan los cuartos de final de la Copa de África.

Además, al central Marcao Teixeira todavía le restan por cumplir cinco de los seis partidos de sanción que le cayeron por su expulsión contra el Real Madrid. El que sí vuelve al banquillo del Sánchez-Pizjuán es el propio Matías Almeyda, quien tuvo que ver desde la grada del coliseo nervionense el decepcionante inicio de año ante el Levante UD por tener que cumplir un encuentro de castigo tras ver también la cartulina roja en el polémico encuentro de finales de diciembre en el Santiago Bernabéu. Con respecto a la lista ante el cuadro granota, se caerá también Ramón Martínez, quien ya se ejercita como jugador del Real Valladolid.