Los Reyes Magos hacen su último servicio en Sevilla: Vargas, regresa

El suizo ha regresado a la sesión de entrenamiento tras caer lesionado frente al RCD Espanyol; suponiendo un importante regreso para Almeyda en una semana que ha dejado muy tocado al equipo

La semana de los Reyes Magos no es que haya sido la mejor para el Sevilla FC, con una derrota frente al Levante UD que ha hundido las aspiraciones del equipo nervionense. No es para menos, ya que los jugadores dejaron una imagen muy triste sobre el terreno de juego, y no se mostraron proactivos en casi ninguna de las áreas del encuentro. Esto ha acabado por calentar a una afición que apenas puede ambicionar con objetivos distintos que no sean el luchar por la permanencia, por lo que esperan que el mercado de fichajes pueda fortalecer de alguna forma a un equipo débil en cuanto a calidad.

El próximo duelo frente al RC Celta de Vigo el lunes será el pequeño juez de un proyecto que, a pesar de no tener las mismas sensaciones que hace un año, empieza a provocar ciertas dudas entre la afición hispalense. Cuatro puntos son los que separan ahora a la entidad nervionense de los puestos de descenso y con unos próximos partidos que se antojan complicado para el equipo de Matías Almeyda. Sin embargo, si hay alguien que tiene la total confianza de la afición, ese es el técnico argentino.

En la sesión de esta tarde, se ha visto el regreso de Rubén Vargas sobre el terreno de juego. El extremo suizo cayó lesionado en la derrota frente al RCD Espanyol, un periodo de algo más de un mes donde el suizo ha estado recuperándose de su lesión. Hace unos días, ya se le vio iniciando carreras sobre el césped, lo que indicaba el avance de la recuperación de Vargas. Y esto se ha confirmado en el día de hoy, cuando ya se le ha visto con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Gran noticia para Matías Almeyda, que recupera a una de sus piezas más validas.

El suizo aparece en medio de un mes importante, ya que se enmarca dentro de un mercado de fichajes con la necesidad de tener que acometer ventas importantes para poder hacer números. Varios son los jugadores que se encuentran en este cartel, con Juanlu como uno de los favoritos para esa gran venta. Ahí también se encuentra el suizo, que ya fue uno de los nombres que tuvo ofertas para salir en el pasado verano. A pesar de las acometidas de varios equipos, acabó permaneciendo en Sevilla, y ahora se espera que vuelva a ser clave en el mercado invernal.