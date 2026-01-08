José Ángel Carmona protagoniza una sesión en la que continúa Rubén Vargas

El del Viso ha sido baja de la sesión del Sevilla FC; aunque no es motivo de preocupación dentro del club para un jugador con mucho recorrido para Matías Almeyda

El RC Celta de Vigo será el próximo rival de un equipo que, a pesar de que se sigue creyendo en él, cada vez hay más voces que suscitan dudas en el Sevilla FC. La dura derrota frente al Levante UD mermó los ánimos de un equipo que se vio totalmente inoperante en labores ofensivas y defensivas, lo que acabó provocando que el equipo que venía como colista supiese ser certero y llevarse los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán. Con todo esto, el equipo de Matías Almeyda ya prepara el próximo duelo de este lunes, estando la sesión de hoy marcada por la ausencia de José Ángel Carmona.

El lateral del Viso del Alcor, uno de los habituales en el esquema del entrenador argentino, ha sido baja en el entrenamiento de esta mañana. El canterano sevillista, a pesar de ser uno de los jugadores más criticados por parte de la afición, estaba gozando de muchos minutos en el primer equipo, en ese puesto de lateral donde casi que ha conseguido asentarse de forma definitiva en detrimento de Juanlu Sánchez. Habrá que esperar novedades de un futbolista importante en esta temporada sevillista, aunque en ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que no hay preocupación por el jugador, ya que desde el club indican que ha realizado trabajo específico.

Las bajas de la sesión de hoy también han sido Azpilicueta, Suazo, Alfon, Akor Adams y Ejuke. En el caso de los africanos, Nigeria ha conseguido el pase a los cuartos de final de la competición, enfrentándose el próximo sábado a Argelia. Muchos son los aficionados que empiezan a ver necesaria la reaparición de Akor, debido al mal momento de Isaac Romero actualmente, con el fallo del penalti frente al Levante UD que ha acabado por encender a la afición hispalense. Otro de los nombres destacados de la sesión ha sido Rubén Vargas, que sigue entrenando en el césped. En la primera parte, donde los jugadores realizaron un rondo, no se le vio junto a sus compañeros. Sin embargo, cuando empezó la parte física, ya si se le vio con total normalidad, por lo que aparentemente continúa a buen ritmo su recuperación.

El suizo, dentro del mercado invierno, es una de las piezas más codiciadas de la entidad hispalense, por lo que habrá que ver si se convierte en una de las salidas que pueda permitir la mejora económica para el Sevilla FC. Las ventas son necesarias, y pocos son los jugadores que pueden hacer esta acometida. Aparte de Juanlu, también entra Rubén.