La carta de Ramón Martínez para despedirse del Sevilla tras su fichaje por el Valladolid: "Es un momento muy duro para mí"

El nuevo central del conjunto blanquivioleta ha compartido en sus redes sociales una misiva en la que asegura que estará eternamente agradecido por la oportunidad y en la que expresa su deseo de poder volver algún día a Nervión

Este pasado jueves fue el primer día de trabajo de Ramón Martínez en su nuevo equipo. El joven central se entrenó por primera vez a las órdenes de Guillermo Almada en los nevados campos de entrenamiento del Real Valladolid, después de que en la noche del miércoles se hiciese oficial el acuerdo para su fichaje por el club pucelano en un traspaso a coste cero en el que el Sevilla FC se reserva una cláusula de recompra además de un 40 por ciento de los derechos del futbolista murciano, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Antes de cambiar el chip y afrontar este nuevo reto en su aún incipiente carrera, el zaguero muleño ha publicado una emotiva carta en la que explica que se marcha de la capital andaluza "con un sentimiento de pertenencia para siempre" y con la conciencia tranquila por no haber escatimado esfuerzos para defender el escudo del club nervionense aunque las cosas no hayan salido todo lo bien que le habría gustado. El domingo, a las 14:00 horas, el Real Valladolid visitará al CD Leganés en la jornada 21 de LaLiga Hypermotion, en el que podría ser su debut.

Ramón Martínez se despide del Sevilla FC y de la ciudad hispalense, para siempre en su corazón

"Ha llegado un momento duro para mí, me toca despedirme del Sevilla FC y de esta ciudad. Sevilla ha pasado a ser mi segunda casa. Aquí aprendí muchas cosas, pero sin duda me quedo con la manera que tiene de vivir el fútbol. Todavía recuerdo mis primeros días: nervios, ilusión, pasión... llegué con muchas ganas y también con mucha incertidumbre, pero todo mereció la pena porque pude cumplir mi sueño de jugar en Primera división. Quiero agradecer al club la confianza y la oportunidad de crecer aquí y también quiero hacer una mención especial a todas las personas que trabajan en el club y que me han hecho más fácil el día a día", comienza la carta de despedida que Ramón Martínez ha compartido en su perfil de Instagram.

"Me voy sabiendo que durante estos años vistiendo la camiseta del Sevilla FC lo di todo en los entrenamientos y en el césped. Aunque no siempre las cosas salieron como esperábamos, cada oportunidad que tuve de defender este escudo lo hice al máximo, siempre intentando responder con trabajo, respeto y orgullo. Porque eso aprendí aquí, porque Sevilla y el Sevilla FC son ya una parte muy importante de mí", añadía el futbolista de 23 años, que ha acumulado nueve partidos con el primer equipo nervionense -con un gol ante el Villarreal en la última jornada de la 24/25- y que antes sumó 75 encuentros con el filial.

"Ahora comienza una nueva etapa en mi carrera. Salgo de mi zona de confort para enfrentarme a nuevos retos, sin embargo, este sentimiento de pertenencia se queda conmigo para siempre. El fútbol da muchas vueltas y ojalá algún día haga que nuestros caminos vuelvan a juntarse. Gracias por todo. Gracias de corazón", concluye en su carta el central de Mula, que en la tarde del martes llegó a Valladolid y en la mañana del miércoles ya no se ejercitó con el Sevilla FC al estar pasando el reconocimiento médico previo a la firma de su contrato con los pucelanos.

Alberto Flores, Oso, Manu Bueno, Alberto Collado, Ibra Sow... la cantera del Sevilla colma de buenos deseos a Ramón Martínez

En su despedida, Ramón Martínez encontró muchísimo cariño en las inmediatas respuestas que le hicieron llegar varios canteranos que han compartido vestuario con él, tanto en el Sevilla FC como en el Sevilla Atlético. "Gracias por tantos momentos vividos juntos. Siempre, un hermano para mí. La vas a reventar, amigo", le decía el portero Alberto Flores, capitán del filial.

"El mítico... Te deseo lo mejor, hermanito. ¡Gracias por todo!", le escribía el recién promocionado Joaquín Martínez 'Oso'. "Muchas gracias por todo, hermano, a romperla", añadía otro habitual en las listas de Matías Almeyda como es Manu Bueno; destacando también un breve pero sentido "Te quiero, mucha suerte, hermano" de Alberto Collado o la expresividad del joven Ibra Sow: "Gracias por todo, animal, ha sido increíble jugar contigo estos años. Te deseo lo mejor y sé que te van a salir las cosas muy bien. ¡Eres muy top!".