Ramón Martínez supera las pruebas médicas y su fichaje está sólo a falta de oficialidad: segunda salida invernal del Sevilla y segundo refuerzo del Valladolid

El central murciano, que dio un gran rendimiento en Primera RFEF con el Sevilla Atlético pero prácticamente no ha contado nada para Almeyda en el primer equipo nervionense, llegó este pasado martes a Pucela para reforzar el equipo blanquivioleta como apuesta personal de los exsevillistas Víctor Orta y Luis García Tevenet

La operación para que el Sevilla FC cierre la salida de Ramón Martínez al Real Valladolid estaba vista para sentencia antes de que, en la mañana del pasado domingo, Matías Almeyda se viese obligado a mantenerle en la lista de convocados para el partido liguero ante el Levante UD al no tener nada mejor a lo que recurrir. Tanto es así, que el secretario técnico del conjunto nervionense, José Ignacio Navarro, incluso admitía los avances en las conversaciones a pesar de mantener la hermética prudencia que acostumbra. En este sentido, en la mañana de este miércoles el traspaso del central murciano al conjunto pucelano ha quedado totalmente completado a falta sólo del anuncio oficial por parte de los clubes, que se espera a lo largo del día de hoy o para mañana, a más tardar.

Ramón Martínez, segunda salida del Sevilla FC y segundo fichaje invernal del Real Valladolid

Ramón Martínez se despidió el martes de sus compañeros en el Sevilla FC y viajó hasta la capital castellano-leonesa, donde en la mañana de miércoles ha superado sin problemas el preceptivo reconocimiento médico previo a la firma de un contrato que le unirá al club blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2029; es decir, por lo que resta de curso y por tres más. Desde Valladolid aseguran que todos los trámites están completados y el futbolista de 23 años se incorporará a los entrenamientos a las órdenes del también exsevillista Luis García Tevenet tan pronto como su fichaje sea anunciado oficialmente como la segunda incorporación pucelana en este mercado invernal de fichajes tras la del delantero noruego Vegard Erlien, quien ya se estrenó ante el Racing de Santander tras llegar a coste cero procedente del Tromso de su país.

El zaguero de Mula tenía vinculación en el Sevilla FC hasta el verano de 2027 y su salida liberará el dorsal 22 en una plantilla en la que ya se quedó libre hace unos días la ficha con el '25' que dejó vacante Álvaro Ferllo, contratado por el RC Deportivo de La Coruña previa rescisión del año y medio de contrato que le quedaba en Nervión. Como explicó José Ignacio Navarro, de momento el retornado Fede Gattoni se quedará el espacio abierto por el portero de Arnedo. Además, ni el adiós del meta ni el de Ramón Martínez generan margen salarial para poder inscribir refuerzos en enero, ya que sus salarios eran muy bajos y LaLiga sólo permite reutilizar una parte.

"Sí, sí, va a ser necesario que haya algunas salidas para que pueda haber entradas. Ya cerramos la salida de Álvaro (Ferllo), el portero, pero con la llegada de Fede Gattoni, que estaba cedido en River Plate ocuparíamos de nuevo las 25 licencias. Ahora mismo, para que haya una entrada, tiene que haber una salida", explicaba la mano derecha de Antonio Cordón en declaraciones a DAZN en la previa del duelo entre Sevilla FC y Levante UD.

"Ahora mismo estamos un poquito excedidos y tenemos que cumplir la norma de control financiero de LaLiga y además tenemos que tener un máximo de 25 licencias", añadía sin querer dar por cerrado aún el traspaso del central. "Bueno, a día de hoy Ramón está con nosotros, está convocado -para el partido ante el Levante- y está a disposición del entrenador. A partir de ahí, lo que pueda pasar desde aquí hasta el cierre del mercado... Puede haber entradas y salidas de cualquier jugador del Sevilla FC, pero sí es verdad", se limitaba a explicar al ser preguntado por el acuerdo entre Sevilla FC y Real Valladolid que se había conocido sólo unas horas antes.