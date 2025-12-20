Juegos Olímpicos Invierno 2026 – Cuándo son, dónde se celebran en Italia y en qué disciplinas compite España

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 contarán con una amplia presencia española

Con la antorcha recorriendo Italia desde hace dos semanas, la temporada invernal recién iniciada y a poco menos de 50 días de que Milán dé el pistoletazo de salida, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se van a celebrar en Milán y Cortina D'Ampezzo ultiman detalles para volver a mostrar la buena organización que ya ofrecieron hace veinte años en los Juegos de Turín 2006.

Estos Juegos significan el regreso a Europa después de que los últimos se celebrasen en Beijing y cuentan con una sede reconocida, una gran ciudad y una estación de esquí muy popular a nivel mundial.

Durante estas semanas previas se están cerrando las diferentes clasificaciones y los que ya tienen plaza segura se han podido permitir planificar la campaña para alcanzar su gran momento de forma en febrero, fecha de los Juegos, mientas que lo que aún deben ganarse la plaza han tenido que adelantar su primer pico de forma para asegurarla.

Cuándo y dónde son Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortinna D'Ampezzo 2026 tendrán lugar en estas dos ciudades del norte de Italia entre el 6 y el 22 de febrero del próximo año. La elección de esta sede llegó hace seis años, por lo que han tenido tiempo para prepararlo todo y que sea un éxito.

Cuáles son los deportes en los que compite España en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

España no es una potencia en deportes de invierno y, de hecho, sólo ha conseguido dos medallas en toda su historia. Sin embargo, tres de ellas han logrado en las dos últimas citas olímpicas, lo que da esperanza a la delegación española de cara a estos Juegos 2026.

Aún no están confirmados todos los deportistas españoles que participarán, pero sí parece claro que será la delegación española más ambiciosa de la historia.

Por ejemplo, en patinaje artístico participarán por primera vez dos parejas en danza, así como uno Tomás Guarino en individual masculino. Además, Nil Llop hacía historia el pasado fin de semana y se hacía con dos plazas para patinaje de velocidad, cuando España nunca había competido en esta disciplina.

La medallista de plata en Beijing 2022, la rider Queralt Castellet, confirmaba esta misma semana su clasificación para Milán-Cortina D'Ampezzo, por lo que podrá defender su segunda posición en la modalidad de halfpipe de snowboard.

También se sabe ya que no habrá representación en curling después de que las últimas esperanzas españolas, Oihane Otaegi y Mikel Unanue, no hayan podido superar la fase de grupos en el PreOlímpico de Kelowa (Canadá) que se ha celebrado esta semana.

España cuenta con un gran equipo y muchas opciones en esquí de montaña y aún tiene que clasificar a alguno más en esquí alpino. Lo que parece claro es que, esta vez, los representantes españoles darán que hablar.