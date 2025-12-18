Queralt Castellet hace oficial su sueño olímpico

La medalla de plata en Beijing 2022, quinta deportista española medallista en unos Juegos Olímpicos de Invierno, logra su clasificación matemática para la prueba de halfpipe de snowboard de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026.

"Seis Juegos para mí significa una suerte. Significa poderme haber dedicado todos mis días de mi vida a lo que me gusta, a mi pasión, al deporte... Si no me gustara, no estaría aquí", aseguraba la medallista olímpica Queralt Castellet hace unos días antes de arrancar la temporada. La rider catalana empezaba con fuerza la temporada, con un séptimo puesto la prueba inaugural de la presente temporada de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard y con la vista puesta en febrero, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026.

Daba por hecho que se clasificaría, ya que sigue siendo una de las mejores en su especialidad, y al fin lo ha logrado esta semana de forma matemática. Será su sexta participación olímpica desde que debutara con 17 años en los Juegos Olímpicos de Turín 2006. Acabar de nuevo en el norte de Italia veinte años después podría cerrar el círculo a una de las representantes más destacadas del deporte de invierno español en toda su historia.

Ese séptimo puesto logrado en la estación china de Secret Garden le ha servido para lograr la plaza en Milán-Cortina, donde podrá defender la plata lograda hace tres años en los Juegos de Beijing 2022. "¡Aun me cuesta asimilarlo! Ésto ha sido un sueño hecho realidad", escribía la rider de Sabadell tras confirmarse su clasificación.

Queralt Castellet ha competido en los Juegos Olímpicos de Turín (2006), Vancouver (2010), Sochi (2014), Peongchang (2018) y Pekín (2022), en los que ha ido ganando protagonismo conforme adquiría experiencia y pasaban los años. En los tres últimos su crecimiento ha sido imparable: 11ª en Sochi, 7ª en Peongchang y subcampeona en Pekín.

Queralt Castellet ya piensa en Milán-Cortina

Esta temporada, pese a no tener plaza confirmada, la había planificado para llegar en su mejor momento a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 y los primeros resultados no hacen sino confirmar que volverá a estar entre las favoritas.

De momento, sólo hay cinco deportistas españoles que han logrado una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno. Los bronces de Javier Fernández en patinaje artístico y Regino Hernández en Snowboard Cross en 2018, el bronce de Blanca Fernández Ochoa en el slalom de Albertville 1992 y el recordado oro de Francisco Fernández Ochoa en el slalom de Sapporo 1972. Por tanto, Castellet aspira a convertirse en la primera que gana dos medallas para España en una cita olímpica, ya que los demás no siguen en activo.

Tras el arranque de la temporada de halfpipe en Secret Garden, Queralt Castellet aún tiene cuatro pruebas antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno el 5 de febrero. Una que arrancó este miércoles en la estación de Copper, en Estados Unidos; otra en la estación canadiense de Calgary, del 31 de diciembre al 2 de enero de 2026; una tercera en la no menos mítica estación norteamericana de Aspen, cuando se compite del 7 al 10 de enero; y, por último, ya competiría en Europa, en Laax (Suiza), antes de los Juegos de Invierno.