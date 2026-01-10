Villarreal - Alavés, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports desde el Estadio de la Cerámica...

Como siempre y a la espera de conocer los onces titulares en aproximadamente una hora, vamos a ir repasando algunas claves del duelo hoy, empezando por lo que pueden ser los dos equipos iniciales que pueden poner en liza tanto Marcelino como Coudet...

El delantero Lucas Boyé no llega a tiempo para medirse este sábado al Villarreal. El argentino continúa con las secuelas de la rotura de fibras que sufrió en la Copa del Rey ante el Sevilla. El goleador albiazul, entre algodones toda la semana, no podrá acompañar a sus compañeros en La Cerámica, a pesar de haber jugado en la segunda parte ante el Real Oviedo la pasada jornada. Lucas Boyé, que anotó el gol del empate, se suma a las ausencias de Denis Suárez, Carlos Protesoni, Facundo Garcés, Moussa Diarra, Mariano Díaz y Nikola Maras.

Marcelino recupera a varios efectivos como Tajon Buchanan y Renato Veiga, que regresan tras sanción, y podría regresar también tras un mes de baja Thomas Partey. Son baja segura los lesionados de larga duración Willy Kambwala y Logan Costa, así como Pape Gueye e Ilias Akhomach, que siguen en la Copa África, y es duda el defensa Pau Navarro, que con molestias físicas.

Eduardo Coudet introduce tres cambios con respecto a la pasada jornada y ha formado su alineación inicial con la presencia de Parada en el centro de la defensa por Pacheco. Carlos Vicente deja en el banquillo a Calebe y Guridi ocupa el lugar de Denis Suárez.

El Villarreal recibe este sábado en La Cerámica al Alavés en un duelo de realidades muy distintas, en el caso de los locales la de una brillante temporada liguera que le tiene en la 'zona de Liga de Campeones' y con la vista más arriba, y en el de los visitantes, en la de un ejercicio irregular con el descenso a la vista. El Villarreal abrió el año con una sólida victoria en el campo del Elche que le permitió arrebatar al Atlético de Madrid la tercera plaza y que le mantiene en camino para cerrar una brillante primera vuelta, en la que podría alcanzar los 44 puntos.

El paso firme del Villarreal contrasta con las dudas de un Deportivo Alavés que atraviesa su peor momento de la temporada. Los babazorros llegan a uno de los estadios más complicados tras una derrota en El Sadar y un empate en casa ante el Real Oviedo, que han dejado varias dudas en las sensaciones del equipo. Esto se ha unido a que el cuadro vasco solo ha sumado un triunfo en las últimas siete jornadas y sufre fuera de Mendizorroza, y solo han ganado un duelo lejos de casa, en San Mamés, al comienzo de liga.