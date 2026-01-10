Alineaciones Villarreal - Alavés: Alineación probable de Villarreal y Alavés en la jornada 19 de LaLiga

El Villarreal busca consolidarse en la tercera plaza, mientras que el Alavés pelea por alejarse de la zona baja de la clasificación

Este sábado, Villarreal y Deportivo Alavés se verán las caras en el estadio de La Cerámica a partir de las 16:15 horas, en un duelo con objetivos bien distintos.

El Villarreal llega al choque como tercer clasificado, con 38 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, aunque el conjunto dirigido por Marcelino cuenta con dos partidos menos. Los groguets atraviesan un gran momento de forma: han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros. La pasada jornada se impusieron al Elche en el Martínez Valero (1-3), en un encuentro muy abierto y con un destacado rendimiento ofensivo del conjunto amarillo.

Enfrente estará un Alavés que ocupa la decimotercera posición con 19 puntos, los mismos que Osasuna y Rayo Vallecano. Una victoria supondría un impulso importante para los babazorros en su lucha por alejarse de la zona baja de la tabla. En los últimos cinco encuentros de Liga, el equipo solo ha logrado una victoria, ante la Real Sociedad, y un empate frente al Real Oviedo.

Bajas del Villarreal CF - Deportivo Alavés

Marcelino afronta el encuentro con dos bajas de larga duración: Logan Costa, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado y no volverá hasta febrero, y Pau Cabanes, también con una lesión de cruzado, cuyo regreso no se espera hasta abril. Además, son duda Kambwala, por una lesión en los isquiotibiales, y Thomas Partey, que arrastra molestias. A estas ausencias se suman Ilias Akhomach y Pape Gueye, concentrados con sus selecciones en la Copa África, torneo que se prolonga hasta el 18 de enero.

Por parte del Alavés, las bajas se reducen a dos. Facundo Garcés cumple una larga sanción que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un año, mientras que Denis Suárez no podrá disputar el encuentro debido a la cláusula del miedo incluida en su contrato frente a su exequipo, pese a que ya no está ligado al submarino amarillo.

Marcelino busca distanciarse de la cuarta plaza

El técnico asturiano quiere prolongar la buena dinámica del Villarreal en la competición doméstica. El conjunto groguet solo ha caído esta temporada ante Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, un registro que, de mantenerse en la segunda vuelta, le permitiría tener muchas opciones de asegurar la tercera plaza. Para ello, ganar partidos como el de este fin de semana ante el Alavés resulta clave, y en La Cerámica lo normal es que el equipo local parta como favorito.

Marcelino García Toral apostará por un once muy similar al que presentó en la última jornada frente al Elche. En portería, no hay dudas: Luiz Júnior seguirá siendo el guardián del arco. Los laterales serán Santiago Mouriño y Alfonso Pedraza, mientras que el eje de la zaga lo formarán Juan Foyth y Renato Veiga.

En el centro del campo, Santi Comesaña ejercerá de futbolista box to box, acompañado por Dani Parejo, que continúa siendo el timón del Submarino Amarillo pese a que su rendimiento ha bajado ligeramente esta temporada. En las bandas, Nicolas Pépé y Alberto Moleiro aportarán desequilibrio, mientras que en la delantera Ayoze Pérez y Mikautadze serán los encargados de generar peligro.

Coudet en busca del asalto a La Cerámica

Esta temporada, ningún rival que ha visitado el estadio del Villarreal -a excepción del Barcelona- ha logrado llevarse los tres puntos. Ese es el reto que tiene por delante el Chacho Coudet, que prepara algunos ajustes respecto al empate de la pasada jornada ante el Oviedo.

En la portería, Antonio Sivera es indiscutible y buena parte de los puntos sumados por el Alavés este curso llevan su firma. En defensa, Jonny y Víctor Parada se han consolidado como los laterales del técnico argentino, con Tenaglia y Jon Pacheco formando la pareja de centrales.

El mediocampo estará compuesto por Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Carles Aleñá, un trío con equilibrio, trabajo y capacidad para hacer daño al rival. En ataque, todo apunta a que Carlos Vicente y Abde Rebbach ocuparán las bandas, mientras que Lucas Boyé será la referencia ofensiva encargada de aportar los goles al conjunto albiazul.

Onces probables del partido Villarreal CF - Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga

Villarreal CF: Luiz Junior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Vega, Alfonso Pedraza; Nicolas Pépé, Comesaña, Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Mikautadze.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Aleñá; Carlos Vicente, Lucas Boyé y Abde Rebbach.