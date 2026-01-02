Pedraza, muy cerca de alcanzar un acuerdo con la Lazio para su llegada en verano

El defensa del Villarreal, con contrato hasta junio de 2026, podría decir adiós al conjunto castellonense para recalar en la Serie A y vestir los colores del equipo que dirige Maurizio Sarri, ya que su incorporación podría ser gratis si no hay movimientos en torno a una renovación hasta la fecha

Alfonso Pedraza afronta un año 2026 diferente en el Villarreal. El jugador de 29 años acaba contrato en junio y todavía no ha firmado su renovación con la entidad castellonense, por lo que su salida podría ser una opción real en el mercado de enero o en verano, que sería un fichaje gratis. En este sentido, la Lazio está interesada en la incorporación del defensa, por lo que está trabajando para alcanzar un acuerdo para su llegada en la actual ventana de traspasos o a final de temporada, cuando ya pondría punto final a su etapa en el submarino.

Pedraza, con un futuro pendiente de quedar cerrado

Alfonso Pedraza, que no jugó el encuentro que enfrentó al Villarreal con el Barcelona, puede estar ante sus últimos días o meses en el conjunto castellonense. De esta manera, el periodista Alfredo Pedullà ha informado que la Lazio está cerca de alcanzar un acuerdo con el futbolista de 29 años para su llegada gratis en el próximo mes de junio, aunque desde el equipo italiano se trabaja para adelantar esa llegada ahora en enero, con el mercado de fichajes ya abierto. Por ello, el futuro del jugador andaluz podría quedar resuelto y firmar sus últimos meses en el submarino amarillo, del que ha defendido la camiseta desde la temporada 2020/2021 de manera consecutiva, además de jugar en el club en las campañas 2018/2019. De momento, Pedraza sigue siendo uno de los fijos para Marcelino, pese a haber tomado la decisión de dejarlo en el banquillo como en partidos contra el Getafe, de LaLiga EA Sports o ante el Borussia Dortmund, en la dura derrota por 4-0 frente a los alemanes.

Por otra parte, el Villarreal ya ha anunciado oficialmente la salida de Adriá Altimira, que apenas ha tenido protagonismo con Marcelino, ya que tan solo ha jugado un encuentro de LaLiga EA Sports, contra el Real Madrid y tres de Copa del Rey, competición en la que cayó eliminado el submarino amarillo tras la derrota contra el Racing de Santander, que le deja fuera de poder disputar los octavos de final. Por ello, el conjunto castellonense podría quedarse con Pedraza hasta final de temporada, con el objetivo de no perder dos defensas en las mismas fechas, lo que debilitaría esa demarcación en la plantilla. Sin embargo, el futuro del jugador de Pedraza, al igual que ocurre con el técnico asturiano y Parejo, siguen pendientes de resolver sus contratos, que acaban en junio de 2026.

El Villarreal, atento a las salidas de Diego Conde y Manor Solomon

Estos son otros dos nombres con los que trabajan en la dirección deportiva, sobre todo con un Manor Salomon que apunta su futuro a la Fiorentina. El futbolista de Israel, si se confirman las sospechas, va a firmar con el equipo italiano una nueva cesión y romper la misma con el Villarreal, tras jugar once partidos oficiales en el conjunto de Marcelino. Por otro lado, Diego Conde vive una situación muy diferente, ya que se considera el tercer portero de la plantilla, una vez visto los minutos que ha jugado, y tan solo ha disputado el duelo ante el Ciudad de Lucena, de la primera ronda de la Copa del Rey. Por ello, el hecho de que Luiz Junior y Arnau Tenas estén por delante podría hacer que el portero busque un nuevo destino en este mercado de fichajes.