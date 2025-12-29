Altimira y el Villarreal separan sus caminos, con un nuevo destino en el horizonte

El lateral derecho queda libre tras disputar 22 partidos con el primer equipo y apunta a convertirse en refuerzo invernal del Deportivo

El Villarreal CF y Adrià Altimira han puesto punto final a su relación contractual. El club castellonense anunció de forma oficial, a través de su web oficial, la salida del defensa catalán después de tres temporadas vinculado a la entidad amarilla. Una desvinculación que permite al jugador quedar libre y afrontar el mercado de invierno con la opción de incorporarse de inmediato a un nuevo proyecto deportivo.

Altimira se marcha del Submarino tras haber completado un proceso de crecimiento que le llevó desde el filial hasta la dinámica habitual del primer equipo. En total, el lateral ha disputado 22 partidos oficiales con el primer equipo del Villarreal CF entre las temporadas 2023-24, 2024-25 y la actual 2025-26, en una etapa marcada por la competencia y la dificultad para encontrar continuidad en el club amarillo.

Un paso por el primer equipo marcado por la competencia

El defensor llegó al Villarreal en el verano de 2022 tras quedar libre procedente del FC Andorra. Desde entonces alternó su presencia entre el Villarreal B, con el que compitió en Segunda División, y el primer equipo. Su progresión le permitió debutar en la máxima categoría y consolidarse como una opción recurrente en las convocatorias, aunque sin llegar a asentarse de forma definitiva en el once.

La pasada temporada salió cedido al CD Leganés, donde acumuló minutos y experiencia en Primera División. A su regreso, el jugador contó inicialmente con la confianza del cuerpo técnico encabezado por Marcelino García Toral para continuar en la plantilla. Sin embargo, la fuerte competencia en el lateral derecho redujo notablemente su protagonismo durante el curso actual.

En la presente campaña, Altimira apenas ha tenido participación, limitada a tres encuentros de Copa del Rey y uno de Liga, una situación que acabó acelerando una salida consensuada entre ambas partes.

Un nuevo destino en el horizonte

Desde el club, el Villarreal ha querido agradecer públicamente la profesionalidad, el compromiso y la actitud del futbolista durante su etapa como groguet, deseándole suerte en su próximo reto deportivo. Por su parte, Altimira cierra así una etapa importante en su carrera, en la que logró asentarse en el fútbol profesional y dar el salto a Primera División.

Todo apunta a que su futuro inmediato pasa por el Deportivo de La Coruña, que trabaja para cerrar su incorporación en los próximos días. El lateral, de 24 años, encaja en el perfil que busca el conjunto gallego para reforzar su defensa, con capacidad ofensiva y experiencia reciente en la máxima categoría. Salvo giro inesperado, su llegada a Riazor se hará efectiva en los próximos días.