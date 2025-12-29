El Elche de Eder Sarabia afronta el partido contra el Villarreal con una cuenta pendiente

El conjunto alicantino se estrenará en 2026 este sábado en el Martínez Valero, en un nuevo encuentro de LaLiga EA Sports, donde cuentan con la maldición de haber ganado un solo partido en las últimas diez temporadas en el primer partido del año natural

El Elche volverá a los entrenamientos en la tarde hoy, con el objetivo de preparar y poner el foco al encuentro de este sábado contra el Villarreal, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, que tuvieron un mes de octubre y noviembre de dudas tras no conseguir ninguna victoria, excepto en Copa del Rey, se fueron al parón de Navidad con buenas sensaciones tras golear al Rayo Vallecano en el Martínez Valero. De esta manera, el conjunto alicantino abre 2026 ante los de Marcelino, con el reto de ganar en el primer encuentro del año natural, algo que no ha sido tarea fácil para el club en los últimos diez años.

El Elche, con un inicio de año entre ceja y ceja

La vuelta del Elche se verá protagoniza por un reto que tienen los de Eder Sarabia. En este sentido, el conjunto alicantino ha conseguido ganar en una sola ocasión el primer encuentro del año natural en las últimas diez temporadas, dejando un registro preocupante. De hecho, la única victoria fue en enero de 2025, en el encuentro de octavos de final de Copa del Rey ante Las Palmas, con un resultado de 4-0 a favor. Sin embargo, los verdiblancos no han podido salir victoriosos del resto de duelos en la última década, independientemente de la categoría y competición a la que pertenecían y estuviesen jugando. Sin embargo, el Elche llega en buen estado de forma al comienzo de 2026, tras finalizar noveno en la clasificación de LaLiga EA Sports con 22 puntos. Por otro lado, queda estar pendientes de la disponibilidad de Diangana y André Silva, que fueron baja en el último choque, que fue contra el Rayo Vallecano en el Martínez Valero.

Además, Eder Sarabia explicó, tras derrotar al conjunto de Iñigo Pérez, que los jugadores del Elche "durante estos días tendrán tareas individuales que les permitirán mantenerse activos y volver al trabajo colectivo en las mejores condiciones posibles". Por ello, será importante ver con qué efectivos puede contar el técnico para el encuentro de este sábado contra el Villarreal, que llega tras perder tres partidos consecutivos. En este sentido, el equipo de Marcelino cayó eliminado de la UEFA Champions League y la Copa del Rey, terminando 2025 con unas sensaciones y unos resultados al que pretenden poner punto final este fin de semana en el Martínez Valero.

Los resultados del Elche en el primer encuentro de cada año en las últimas diez temporadas

El registro del Elche en la última década no invita a ser optimista con el equipo de Eder Sarabia de cara al encuentro contra el Villarreal de este sábado. Los resultados que ha firmado el conjunto alicantino desde entonces son los siguientes:

2024-2025 Elche - Las Palmas (4-0)

2023-2024 Elche - Girona (0-2)

2022-2023 Ceuta - Elche (1-0)

2021-2022 Elche - Granada (2-2)

2020-2021 Athletic Club - Elche (1-0)

2019-2020 Elche - Huesca (1-1)

2018-2019 Tenerife - Elche (2-1)

2017-2018 Elche - Sabadell (0-1)

2016-2017 Elche - Cádiz (2-3)

2015-2016 Elche - Mallorca (1-1)