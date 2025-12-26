El del Elche, un ascenso de 326 millones de euros

Un estudio elaborado por KPMG estima que el regreso del club franjiverde a Primera División generaría además cerca de 3.800 puestos de trabajo en la ciudad y la región

El regreso del Elche CF a la élite del fútbol español no solo ha tenido consecuencias deportivas. Según un estudio de impacto económico elaborado por KPMG para los clubes de LaLiga, el ascenso del conjunto franjiverde a Primera División habría supuesto un impacto total de 326,38 millones de euros para la ciudad de Elche y su entorno, consolidando al club como uno de los grandes motores económicos y sociales de la región.

El análisis se apoya en una herramienta específica desarrollada por la consultora para evaluar el impacto del fútbol profesional en los territorios donde operan los clubes. En el caso del Elche, los datos reflejan un salto significativo respecto a su presencia en Segunda División, tanto en términos de actividad económica como de empleo y recaudación fiscal.

Cómo se calcula el impacto económico

La metodología aplicada por KPMG se estructura en tres grandes niveles. El impacto directo engloba la actividad generada por el propio club y por todos los agentes que forman parte del ecosistema del fútbol profesional, como proveedores, servicios asociados y eventos vinculados a la competición.

El impacto indirecto mide las transacciones derivadas de la demanda de bienes y servicios intermedios necesarios para sostener esa actividad, mientras que el impacto analiza el efecto del consumo generado por las rentas asociadas a los nuevos empleos creados gracias al ascenso.

Para llegar a estas conclusiones, el estudio toma como referencia los datos de los clubes que lograron el ascenso a Primera División en la temporada 2023/24 (RCD Espanyol, Real Valladolid y CD Leganés), estableciendo una comparativa clara entre competir en LaLiga EA Sports y hacerlo en Segunda División.

Más empleo, más ingresos y mayor peso en el PIB

Según ese análisis comparativo, el salto de categoría conlleva un incremento medio del 55,2% en el impacto económico, un 61,6% en la recaudación fiscal y un 59,4% en el empleo, además de un aumento de 0,6 puntos porcentuales en el peso sobre el PIB municipal.

Extrapolando estos datos al caso del Elche, KPMG estima que el ascenso generaría 140,6 millones de euros en recaudación fiscal y la creación de alrededor de 3.800 puestos de trabajo, cifras que refuerzan el papel del club como activo estratégico para la ciudad, la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana.

La valoración del Elche CF

La entidad presidida por Christian Bragarnik ha valorado de forma muy positiva las conclusiones del informe. A través de sus canales oficiales, el club ha subrayado que el estudio confirma “el valor que tiene sobre el entorno la presencia del Elche CF en el fútbol profesional, multiplicada con el ascenso a la máxima categoría”.

Desde el club destacan que este impacto no se limita al plano deportivo, con la gran campaña que están haciendo los pupilos de Sarabia, sino que se extiende a la visibilidad nacional e internacional de Elche y a su proyección económica.