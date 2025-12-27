El Villarreal, atado de pies y manos para poder fichar en invierno

La plantilla amarilla tiene cubiertas todas las fichas y plazas de extracomunitarios, lo que obliga al club a dejar salir antes de incorporar nuevos futbolistas

El Villarreal afronta el mercado de invierno con un escenario muy limitado para reforzarse. A día de hoy, el club castellonense tiene ocupadas todas las fichas del primer equipo y también cubiertas las plazas de futbolistas extracomunitarios permitidas por la normativa. Una situación que deja claro el mensaje: no habrá incorporaciones si antes no se produce alguna salida.

La dirección deportiva es consciente de que el margen de maniobra es mínimo y que cualquier movimiento dependerá más de la voluntad de los futbolistas que de una decisión unilateral del club. El mercado, por tanto, se presenta como una ventana más orientada a ajustar la plantilla que a reforzarla, especialmente tras quedar el equipo eliminado tanto de la Copa del Rey como de la Liga de Campeones.

Una plantilla pensada para tres competiciones

El Villarreal confeccionó este curso un plantel amplio para competir en Liga, Copa y Champions. De ahí que el club haya llegado a ocupar las 25 fichas disponibles, además de contar con Pau Navarro con dorsal del filial. Sin embargo, la eliminación en dos competiciones ha cambiado radicalmente el contexto.

Con sólo LaLiga como objetivo real en la segunda mitad de la temporada, algunas posiciones quedan claramente sobredimensionadas. La portería y el lateral derecho son los ejemplos más claros, con futbolistas que han contado con una participación muy limitada. Aunque Marcelino ha sido tajante al afirmar que no sobra nadie y que las lesiones pueden aparecer en cualquier momento, lo cierto es que mantener una plantilla tan amplia para una sola competición tiene un impacto económico evidente y que no parece necesario.

En este escenario, el club no descarta consensuar salidas que permitan aligerar masa salarial y, al mismo tiempo, abrir la puerta a posibles incorporaciones si se considera necesario.

Extracomunitarios y el caso Thiago Fernández

Otro de los grandes condicionantes del mercado es el cupo de extracomunitarios. Actualmente, el Villarreal tiene ocupadas esas plazas con Luiz Júnior, Manor Solomon y Tajon Buchanan. Esta situación afecta directamente a la llegada de Thiago Fernández, joven futbolista argentino que se incorporará a principios de año y que, por ahora, deberá esperar a que se libere una ficha para dar el salto definitivo al primer equipo.

Entre los nombres que están sobre la mesa como posibles salidas aparecen Diego Conde, Adrià Altimira y el propio Manor Solomon, quien no descarta romper la cesión con el Tottenham ante la falta de oportunidades. Su marcha liberaría un salario importante y permitiría mayor flexibilidad deportiva.