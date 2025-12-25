Luiz Júnior se adueña de la portería del Villarreal

El guardameta brasileño se ha consolidado como titular en el tramo decisivo del año, con Arnau Tenas asentado como segundo y Diego Conde con su futuro abierto

El Villarreal cierra el año 2025 con sensaciones mezcladas en lo deportivo, pero con una idea clara de cara al futuro inmediato. El objetivo sigue siendo regresar a la Champions, y en ese camino una de las grandes incógnitas del curso parece haber quedado resuelta: la portería ya tiene dueño.

Luiz Júnior gana la batalla bajo palos

Después de meses de alternancias y pruebas, Luiz Júnior se ha consolidado como el guardameta de referencia para Marcelino. El brasileño ha sido titular de forma continuada en las últimas jornadas y ha defendido la portería amarilla en los partidos de mayor exigencia, tanto en Liga como en competición europea, enviando un mensaje claro sobre su estatus dentro del equipo.

No fue un proceso sencillo. El Villarreal arrancó la temporada con una situación poco habitual, con tres porteros compitiendo por un puesto y sin una jerarquía definida. Marcelino lo reconoció desde el inicio y optó por analizar sobre el terreno sus opciones, alternando titularidades en el arranque del curso. Sin embargo, el paso de las semanas ha terminado por decantar la balanza.

Arnau Tenas asume el rol de segundo portero

La llegada de Arnau Tenas en verano respondió a la necesidad de reforzar una posición clave tras un curso lleno de dudas. El ex del Barça tuvo protagonismo en el inicio de la temporada, especialmente hasta el mes de octubre, cuando disputó su último partido de Liga ante el Betis.

Desde entonces, su papel ha quedado más definido. Tenas ha pasado a ser el segundo portero del equipo, con minutos concentrados principalmente en la Copa del Rey. Una situación asumida dentro del club, donde se valora su profesionalidad y su capacidad para responder cuando se le requiere, pero que confirma que la jerarquía actual está clara.

Diego Conde, la incógnita del mercado invernal

El nuevo escenario vuelve a colocar el foco sobre Diego Conde. El guardameta aceptó en verano el rol de tercer portero, consciente de la competencia, pero la consolidación de Luiz Júnior y el encaje de Tenas como alternativa directa reducen todavía más sus opciones de minutos.

Con el mercado de invierno en el horizonte, su futuro vuelve a estar sobre la mesa. La posibilidad de una salida para buscar protagonismo es real, aunque la decisión final dependerá tanto del jugador como de las necesidades del Villarreal en una temporada en la que el objetivo europeo sigue marcando la planificación.

Un debate cerrado y un objetivo claro

El Villarreal necesitaba estabilidad en la portería y parece haberla encontrado. Luiz Júnior ha convencido al cuerpo técnico y se ha ganado la confianza para liderar desde atrás a un equipo que quiere mirar hacia arriba en 2026. Con la portería ordenada, el Submarino Amarillo afronta el nuevo año con menos dudas y con un reto claro: consolidarse en Liga de Campeones.