Fernando Roig fija el gran reto del Villarreal para 2026: jugar la Champions League dos años seguidos

Fernando Roig, presidente del Villarreal, hizo balance del año durante el tradicional brindis navideño con los empleados del club y calificó 2025 como “un buen año” para la entidad. Mirando al futuro, el máximo dirigente amarillo señaló con claridad el gran objetivo para 2026: lograr la clasificación para la Champions League por segunda temporada consecutiva

El Villarreal celebró su tradicional brindis navideño con directivos, cuerpo técnico y empleados en un acto que sirvió para analizar el presente del club y marcar el camino a seguir. Fernando Roig, presidente de la entidad castellonense, aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo realizado a lo largo del año y lanzar un mensaje de ambición de cara al futuro inmediato.

Roig destacó el rendimiento global del equipo durante 2025, especialmente en LaLiga, donde el Villarreal ha mostrado un nivel competitivo alto. “Hemos hecho un buen año. En la primera parte logramos clasificarnos para la Champions y en esta temporada estamos haciendo las cosas muy bien en liga”, señaló el presidente.

No obstante, reconoció que el rendimiento en otras competiciones no estuvo a la altura de las expectativas. “En Europa y en la Copa no nos han ido las cosas tan bien. En Champions debíamos haber hecho más puntos, pero por circunstancias que ahora no vienen al caso no ha sido posible”, explicó ante los empleados.

Un reto histórico para 2026

Más allá del balance, el presidente puso el foco en el gran desafío que afronta el club en el próximo año. “Nuestro objetivo para 2026 debe ser volver a ser un equipo de Champions”, insistió Roig, subrayando que lograr dos clasificaciones consecutivas para la máxima competición europea sería un logro histórico para el Villarreal.

“Nunca en la historia del club hemos jugado la Champions dos temporadas seguidas. Es un objetivo muy importante y una meta que debe motivarnos a todos”, afirmó, señalando especialmente al entrenador Marcelino García Toral y a la plantilla como piezas clave para conseguirlo.

Ambición y realismo

Roig también quiso poner en contexto la dificultad del reto. “No es fácil cuando juegas la Champions, porque te condiciona todo lo demás”, admitió. Sin embargo, se mostró convencido de que el equipo está en el camino correcto para aspirar de nuevo a los puestos de privilegio. “Creo que estamos en el buen camino para lograrlo”, añadió.

El acto concluyó con un mensaje de unión y optimismo por parte del presidente, que ya había compartido un brindis similar con los jugadores tras el último partido de LaLiga de 2025 ante el FC Barcelona. “Ahora toca disfrutar de la Navidad con nuestras familias y volver con fuerzas para terminar bien la temporada”, señaló Roig, deseando unas felices fiestas a toda la familia del Villarreal.

Con este mensaje, el club amarillo reafirma su ambición europea y su compromiso por seguir creciendo y escribiendo nuevas páginas en su historia, mientras trata de mantener el gran nivel mostrado durante la primera mitad de LaLiga.