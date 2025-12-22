El Villarreal despide el año acusando el problema en las áreas

El conjunto de Marcelino dice adiós al 2025 tras perder tres encuentros de manera consecutiva, de UEFA Champions League, Copa del Rey y LaLiga EA Sports, contra Copenhague, Racing y Barcelona, respectivamente, además de haber caído eliminado en las dos primeras competiciones

El Villarreal ya pone el foco en el comienzo de enero, donde le espera el encuentro contra el Elche en el Martínez Valero. Para ello, el conjunto de Marcelino deberá superar los problemas que le ha costado la eliminación en Copa del Rey y en UEFA Champions League, donde la derrota ante el Copenhague deja sin apenas opción al club castellonense de avanzar de ronda en la Copa de Europa. Además, el triunfo del Barcelona en La Cerámica en el día de ayer supuso la tercera derrota consecutiva, algo inédito para el submarino en esta temporada.

El Villarreal, penalizado en el gol y encajando

El Villarreal se quedó sin ver puerta contra el Barcelona, en la victoria de los de Hansi Flick gracias a los goles de Raphinha y Lamine Yamal. La expulsión de Renato Veiga en el minuto 39 fue determinante para que el conjunto azulgrana se llevara los tres puntos de La Cerámica en el día de ayer. Sin embargo, uno de los problemas en el equipo de Marcelino fue no hacer ni un gol ante la portería de Joan García, algo que le ha pasado el submarino en otras cinco ocasiones esta temporada, cuatro de ellas en la UEFA Champions League y la otra en la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano. De esta manera, el conjunto castellonense ha terminado el año en la cuarta posición de la clasificación de LaLiga EA Sports, tras la victoria de los de Simeone en Montilivi frente al Girona.

Sin embargo, Marcelino fue muy claro en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Barcelona, donde hizo un análisis del 2025 del Villarreal: “Balance bueno del año. Es extraordinario lo que han hecho los futbolistas. Pudimos hacerlo mejor en la Copa, el año pasado. Este año no tengo que reprochar. En Champions tenemos ese sinsabor, todo recordamos el partido de Pafos, este ha sido nuestro gran error desde agosto hasta aquí. Pero no nos conformamos con lo que hemos hecho este año. Esperemos que 2026 sea mejor”. No obstante, otros equipos de LaLiga EA Sports han terminado el año con mejores números en cuanto a goles a favor se refiere, como han sido los casos de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, los tres que se sitúan por delante en la clasificación del conjunto de Marcelino.

Marcelino desea una mejoría del Villarreal en 2026

Por otro lado, Marcelino apuntó el deseo como entrenador del Villarreal de cara al 2026, donde afrontará una segunda parte de la temporada exigente, donde volverán a intentar acabar en puestos de UEFA Champions League de cara a la campaña 2026/2027: “El deseo es salud para todo el mundo y luego humildad y ambición para crecer. Si tenemos esto vamos a cerrar la primera vuelta muy bien y haremos una buena segunda vuelta. Tengo una plantilla en la que confío y que tiene una muy buena actitud y capacidad. Lo demás es seguir trabajando y creyendo”.