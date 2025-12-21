Marcelino no tiene dudas sobre la polémica: "Para mí es penalti"

El técnico del Villarreal se sinceró tras el encuentro ante los micrófonos de Dazn y no dudó en colocar a Joan García como el hombre del partido ante el Barcelona

El Villarreal no pudo este domingo con el Barcelona a pesar de que en la primera mitad contó con grandes ocasiones. En el segundo tiempo, una acción polémica no fue ni señalada como penalti a favor de los locales ni revisada por el VAR. Tras el encuentro, Marcelino vio las imágenes con la ayuda de los compañeros de Dazn y consideró que debería haberse señalado el punto fatídico.

Marcelino apuesta por el penalti a favor del Villarreal

Marcelino habló de un gran Villarreal y no se explicó cómo no se pitó penalti en la acción de Joan García con Comesaña: "Creo que todos estaremos de acuerdo. Hemos visto un gran Villarreal, enorme. Hemos tenido las ocasiones pero no las hemos aprovechado. No sé, qué diferencia hay en esa jugada del penalti que en la de Joan que se levanta para impedir que un jugador nuestro vaya a por el balón. El equipo siguió con el plan, tenían posesión pero no llegadas, estaban muy incómodos. Eran más claras nuestras ocasiones". Además, hablando sobre el propio Joan García, no dudó en declararlo como el mejor del partido ya que sus paradas evitaron el tanto groguets: "Creo que el jugador más destacado del Barça hoy fue el portero. Yo veo la jugada de Joan García y me parece penalti. Respeto cualquier otra opinión".

Marcelino tiene dudas con la expulsión de Renato Veiga

En el minuto 38 el Villarreal se quedó con 10 por la expulsión de un Renato Veiga que entró abajo y fuerte al tobillo izquierdo de Lamine Yamal. El árbitro no dudó y le mostró la roja directa. Marcelino se mostró dudoso de que fuese para acción de roja directa: "Cometimos un error evitable con la expulsión, que condicionó mucho el partido. Le decía al árbitro que si pita amarilla y luego le llama el VAR para la roja. A la inversa no sé lo que pasa. Para mí no es expulsión. El impacto es fuerte. Bueno en otro ángulo tengo más dudas. Ayer veo una entrada a más altura. Esta va a ras de suelo. La entrada yo creo que no tiene gravedad. No hay torsión del tobillo. Si el árbitro ve gravedad... con el espectáculo que estábamos viendo. 38 minutos muy buenos. Para dejar a un equipo con diez".

El gran momento de Moleiro

El Villarreal ha sabido darle a Moleiro ese protagonismo que necesita y el canario lo ha devuelto con un gran partido como el de este domingo ante el Barcelona. Marcelino elogió el papel de Moleiro y como único defecto le puso su gran autocrítica: "Siempre digo que el rendimiento es producto del trabajo de los futbolistas. Moleiro es un chico joven, que venía de competir a un cierto nivel. Era el jugador protegido, que no se me entienda mal. Era un jugados con participaciones un poco dispersas. Ahora es más continuo y eso le ha mejorado. Es autocrítico exageradamente. Quiere la perfección pero tiene muchísima voluntad y unas ganas tremendas. Ha sido un acierto del Villarreal este fichaje".

Por último explicó la no comparecencia de un Gerad Moreno que calentó pero que finalmente no terminó saltando al césped de La Cerámica: "Gerard hubiera entrado seguro con un resultado ajustado y once contra once. Lo hablamos con él y, vistas las circunstancias, creía que debemos ser prudentes. Estábamos demasiado replegados y Gerard para poner sus virtudes en el campo necesitamos más balón y menos distancia con la portería rival".