Joan García ya piensa en el Espanyol: "Siempre es especial jugar contra un equipo en el que has estado"

El actual portero del Barcelona, tras la victoria del conjunto de Hansi Flick ante el Villarreal, pone el foco en el siguiente encuentro de LaLiga EA Sports para el equipo culé, que será el próximo tres de enero ante el equipo de Manolo González en el RCDE Stadium

Joan García se está confirmando como uno de los fichajes de la temporada, no solo concretamente en el Barcelona. El portero está siendo decisivo en los diferentes encuentros y es uno de los grandes motivos de que el conjunto de Hansi Flick lleva siete victorias consecutivas, la última, contra el Villarreal en el día de hoy en La Cerámica. En este sentido, el meta de 24 años, tras el triunfo contra los de Marcelino, habló, entre otros temas, sobre el importante duelo que le espera tras la vuelta de Navidad, contra el Espanyol en el RCDE Stadium.

Joan García explica la expulsión de Renato Veiga sobre Lamine Yamal

Joan García fue uno de los jugadores que habló tras la victoria del Barcelona ante el Villarreal, donde se quedó fuera de la convocatoria Christensen, que sufrió en el entrenamiento de ayer una rotura parcial en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. En este sentido, el portero del conjunto de Hansi Flick alabó a los de Marcelino: "El Villarreal es un equipazo, pese a las bajas tiene grandes jugadores. Pese a quedarse con 10 han jugando muy bien, han sabido aprovechar las ocasiones pero, por suerte, las he podido parar. Hemos logrado dejar la portería a cero de nuevo y debemos seguir así". Además, el ex del Espanyol fue muy claro con la expulsión de Renato Veiga por su entrada sobre Lamine Yamal: "El penalti lo he visto bastante claro. La expulsión ha sido una acción muy rápida, no la he visto repetida, pero creo que iba con una fuerza desmesurada".

Además, Joan García hizo alusión a la importancia de haber conseguido la victoria ante un Villarreal que se sitúa cuarto con 35 puntos y que lamentó, con Marcelino a la cabeza, que no se pitase el penalti a su favor: "Sabíamos que era importantísimo acabar el año de la mejor forma posible. Desde que perdimos contra el Chelsea, lo hemos ganado todo. Somos líderes, es cierto que queda mucha temporada, pero era el objetivo y lo hemos logrado. Muy positivo. Es verdad que tuve mala suerte de lesionarme un par de meses". Por último, el exportero del Espanyol comentó el partido que disputará el tres de enero contra los de Manolo González: "Ahora tenemos un par de semanas para descansar y cargar pilas. Luego ya pensaremos. Siempre es especial jugar contra un equipo en el que has estado e intentaré hacerlo lo mejor posible".

Joan García, con el foco en el Espanyol

Tras conseguir el triunfo ante el Villarreal en La Cerámica, el Barcelona y Joan García ya ponen el foco en el encuentro contra el Espanyol, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports, que tendrá lugar el tres de enero, una vez vueltos del parón por Navidad. No obstante, cuatro días después, los de Hansi Flick se verán las caras con el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España. Además, el conjunto culé se medirá en el mismo mes a la Real Sociedad en Anoeta, al Slavia Praga, en un nuevo duelo domicilio y cerrarán el mismo con la visita del Real Oviedo al Spotify Camp Nou.