Villarreal - Barcelona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido entre Villarreal y Las Palmas correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports que se disputará en el Estadio de La Cerámica

El duelo entre Villarreal y Barcelona es uno de los mejores partidos que se pueden ver ahora mismo en Primera división. Se miden el tercer y el primer clasificado de LaLiga EA Sports.

El Villarreal saltará a La Cerámica sabiendo el resultado de su rival por la tercera plaza, el Atlético de Madrid. Los de Simeone juegan desde las 14:00 horas en Montilivi ante el Girona. El Barcelona ya sabe que el Real Madrid venció el pasado sábado al Sevilla por 2-0.

El Villarreal llega a esta jornada 17 con un encuentro aplazado ante el Levante, en la tercera plaza de LaLiga EA Sports y siendo el cuadro con menos goles a favor. El Villarreal solo ha recibido 13 goles en 15 jornadas y solo el Real Madrid, con 16, se le acerca a sus números (los blancos tienen tres partidos más en su casillero).

En el caso del Barcelona, los culés suman 7 jornadas consecutivas. Los de Hansi Flick, a pesar de contar con importantes bajas como las de Araujo o sin ir más lejos, la de Pedri este domingo, ha sumado los últimos 21 puntos en juego y el último partido en Liga que perdió fue ante el Real Madrid. Los blancos le han metido cierta presión con su triunfo de este pasado sábado ante el Sevilla.

Buena sintonía entre las directivas de Villarreal y Barcelona tal y como ha confirmado la imagen de los presidentes de ambos clubes que compartía el cuadro de Castellón.

En los últimos cuatro partidos entre Villarreal y Barcelona ha habido un total de 26 goles, por lo tanto, parece que el espectáculo en lo que a tantos se refiere, está casi garantizado.

A falta de un cuarto de hora para que empiece el partido, es momento de recordar los onces de Villarreal y Barcelona.

Villarreal y Barcelona disputarán este domingo a partir de las 16:15 el que está considerado el mejor encuentro de la jornada 17 de LaLiga EA Sports. El Villarreal, tercer clasificado y el Barcelona, líder de Primera división, parecen ingredientes suficientes para sentarse delante del ordenador o teléfono móvil y seguir en directo y online el minuto a minuto entre castellonenses y catalanes. En ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes del comienzo del partido la previa del mismo para luego seguir con el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Villarreal - Barcelona en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Villarreal de Marcelino llega a esta jornada 17 de LaLiga EA Sports con una racha de seis triunfos consecutivos que le ha llevado a ganarse por derecho propio el sueño de pelear la Liga con Real Madrid y Barcelona. El submarino amarillo está más a flote que nunca y solo el mal papel en la Champions League y la eliminación a manos del líder de la Segunda división hacen que esta temporada no sea perfecta hasta el momento. El Villarreal suma 35 puntos tras 15 jornadas ya que los de Marcelino tienen aún pendiente un partido por disputar, el que se aplazó por motivos climatológicos.

El Villarreal saltará a La Cerámica sabiendo que resultado ha tenido su rival por la tercera plaza, el Atlético de Madrid, que se medirá al Girona este domingo a partir de las 14:00 horas en Montilivi. El Villarreal tiene además el honor de ser el equipo menos goleado hasta el momento en LaLiga EA Sports ya que tras haber jugado 15 encuentros, solo ha recibido 13 goles y ha marcado 31. El Real Madrid con 16 es el que le sigue más cerca pero los de Xabi Alonso cuentan ya con tres partidos más en su casillero.

Si el Villarreal llega con seis jornadas de Liga en las que lo ha ganado todo, el Barcelona no se queda atrás y es que los de Hansi Flick sumaron el pasado fin de semana la séptima ante Osasuna. El Barcelona de momento se muestra intratable en LaLiga EA Sports, donde suma 43 puntos, 49 goles a favor y solo 20 en contra.

El Barcelona, a pesar de esta buena racha, no debe despistarse ante el Villarreal ya que de no sacar los tres puntos en La Cerámica, verían reducida su distancia respecto a un Real Madrid que venció este pasado sábado al Sevilla por 2-0.

Enfrentamientos previos entre Villarreal y Barcelona

Los partidos de las dos últimas temporadas entre Villarreal y Barcelona son sinónimo de goles. En los cuatro últimos enfrentamientos entre los protagonistas que pelearán por los tres puntos a partir de las 16:15 en La Cerámica, ha habido cinco goles o más. La temporada pasada en territorio culé el resultado fue de 2-3 para los groguets.

En La Cerámica el Barcelona venció en la primera vuelta por 1-5. En la 2023/24, el Villarreal venció a domicilio por un espectacular 3-5 en territorio castellonense se volvió a repetir la victoria del visitante con 3-4 para el Barcelona. Así, en los últimos cuatro partidos entre ambos protagonistas ha habido un total de 26 goles.