Alineaciones Villarreal - Barcelona: Alineación posible de Villarreal y Barcelona en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Los cuadros de Marcelino y Hansi Flick buscarán los tres puntos en un duelo entre los primeros clasificados de Primera

Villarreal y Barcelona se medirán este domingo a partir de las 16:15 en uno de los partidos más emocionantes de la jornada de LaLiga EA Sports. Este domingo en La Cerámica se medirán en la jornada 16 de LaLiga EA Sports el tercer y el primer clasificado de Primera. Por tanto, el duelo es uno de los mejores que se pueden ver a estas alturas de la temporada. El Barcelona es líder con 43 puntos tras haber jugado 17 jornadas y el Villarreal, con dos menos, suma 35 puntos. El resultado que salga entre Villarreal y Barcelona puede marcar el futuro de sus rivales en la tabla como son Real Madrid y Atlético de Madrid.

Alineación posible del Villarreal en LaLiga EA Sports

El Villarreal de Marcelino llegará al duelo ante el Barcelona con las bajas de Pape Gueye e Ilias Akhomach qeu ya pusieron rumbo a la Copa África. Además, otros futbolistas que serán duda por diferentes molestias físicas son Juan Foyth, Sergi Cardona y Santiago Mouriño.

Once titular posible del Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Tani Oluwaseyi, Ayoze.

Alineación posible del Barcelona en LaLiga EA Sports

En el caso del Barcelona, este pasado sábado, Hansi Flick confirmó la baja de Pedri, que se une a las ya sabidas de Dani Olmo, Ronald Araujo y Gavi.

Once titular posible del Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran.