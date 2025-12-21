Villarreal - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Villarreal busca una victoria ante el Barcelona que no logra desde la temporada 2007/08, frente a un líder que será campeón de invierno pase lo que pase

Este domingo, Villarreal y Barcelona se miden en el estadio de La Cerámica en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El conjunto dirigido por Marcelino ocupa la tercera posición de la tabla con 35 puntos, a cuatro del Real Madrid, y con un partido menos tras la suspensión del derbi valenciano por el temporal. En casa, el Villarreal se está mostrando muy sólido: ha sumado 22 puntos en ocho encuentros y encadena seis victorias consecutivas, una dinámica que quiere prolongar ante un rival de máxima exigencia. La última vez que los amarillos lograron imponerse al Barcelona en La Cerámica fue en la temporada 2007/08, un precedente al que se aferran para creer en la sorpresa.

Enfrente estará un Barcelona campeón de invierno pase lo que pase. El conjunto azulgrana lidera LaLiga con 43 puntos, cuatro más que el segundo clasificado, y llega lanzado tras firmar su séptima victoria consecutiva en la competición, la última ante Osasuna. Aunque en casa se ha mostrado intratable, lejos de Montjuïc ha dejado escapar puntos únicamente frente a Sevilla y Real Madrid, sumando 16 puntos en ocho salidas.

Villarreal No Iniciado - Barcelona

El balance histórico favorece claramente al conjunto culé, con 34 victorias, 10 empates y 12 triunfos del Villarreal, aunque el buen momento del Submarino Amarillo invita a pensar en un duelo más abierto de lo habitual.

Villarreal CF - FC Barcelona: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El partido entre el Villarreal y el Barcelona, tendr�� lugar este domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas, en el estadio de La Cerámica.

Villarreal CF - FC Barcelona: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga se podrá seguir en directo a través de la televisión de pago, tanto en web como en aplicación móvil. El partido será retransmitido por DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), DAZN LaLiga 2 (Movistar dial 58 y Orange dial 114), la plataforma DAZN y LaLiga TV Bar.

Villarreal CF - FC Barcelona: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Villarreal y el Real Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoséptima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.