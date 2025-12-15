El Barcelona sondea a Julian Ryerson como refuerzo para el lateral derecho

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de perfiles que refuercen su plantilla a medio plazo y ha fijado su atención en Julian Ryerson. El lateral noruego del Borussia Dortmund, con experiencia europea y contrato hasta 2028, aparece como una opción sólida para dar descanso a Jules Koundé

El FC Barcelona se midió hasta en tres ocasiones la pasada temporada al Borussia Dortmund y en dos de esos encuentros tuvo enfrente a Julian Ryerson. El lateral noruego, de 28 años, dejó buenas sensaciones tanto en la fase de liga de la Champions League como en los cuartos de final, y ahora su nombre vuelve a cruzarse con el del conjunto azulgrana, aunque esta vez fuera del terreno de juego. Según informa Sky Sport Alemania, el Barça ha colocado al futbolista en su radar de cara a futuros refuerzos.

Ryerson, que puede actuar tanto por el costado derecho como por el izquierdo, encaja en el perfil que se busca en la dirección deportiva: un jugador experimentado, fiable y con un coste asumible que permita dosificar a Jules Koundé. En la actualidad, el único recurso para darle descanso al francés es Eric García, pero su crecimiento como mediocentro y su solvencia como central hacen que el cuerpo técnico lo vea cada vez menos como una solución estable para el lateral.

Desde Alemania apuntan incluso a que ya se han producido los primeros contactos entre el Borussia Dortmund y el FC Barcelona, aunque ninguna de las partes da el asunto por avanzado. La predisposición existe tanto por parte del club alemán como del propio futbolista, si bien la operación se contempla más como una opción de verano que como un movimiento inmediato en el mercado invernal.

La planificación deportiva y la necesidad de fondo de armario

Mientras el equipo de Hansi Flick se sitúa como líder en LaLiga, la planificación a medio plazo se ha convertido en un asunto prioritario para Deco. El director deportivo es consciente de que el buen rendimiento del once titular necesita respaldo desde el banquillo para sostenerse en una temporada larga y exigente, especialmente en posiciones tan castigadas como los laterales, donde han vivido diferentes bajas y ausencias esta temporada.

En el costado diestro, Koundé está acumulando muchos minutos y respondiendo a un alto nivel, después de un inicio de temporada algo cuestionado, donde parecía pasar por un bajón de rendimiento. Ryerson ofrece experiencia internacional, conocimiento de competiciones europeas y una polivalencia que se valora especialmente en el actual contexto económico del club.

Además, el hecho de que el noruego no tenga garantizado un rol fijo en el esquema del Dortmund, ahora dirigido por Niko Kovac, facilita que pueda adquirir la etiqueta de transferible si llega una propuesta convincente. El BVB no cierra la puerta a una negociación, consciente de que el mercado estival suele ofrecer mejores condiciones.

Un perfil que gusta, pero sin prisas

En la Ciudad Condal se trabaja sin urgencias, pero con atención. El Barça quiere recuperar margen de maniobra en el mercado y cada movimiento debe estar muy medido. Ryerson gusta por encaje deportivo y fiabilidad, aunque la competencia en el mercado y las prioridades económicas marcarán el ritmo de cualquier ofensiva.

Por ahora, el interés se mantiene en fase de sondeo. El club azulgrana sigue evaluando opciones mientras el equipo continúa ofreciendo resultados que refuerzan su liderazgo en liga. La sensación interna es positiva, pero la convicción es clara: para sostener el proyecto, la profundidad de plantilla es igual de decisiva que la calidad del once titular.