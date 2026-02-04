El Villarreal da un paso adelante con Pau Navarro y le otorga dorsal del primer equipo

El defensa de 20 años, que vive su segunda temporada en dinámica del equipo de Marcelino, pasará de llevar el '26' que portaba hasta ahora, por el '6', confirmando lasa buenas sensaciones con el canterano groguet

Pau Navarro sigue creciendo en el Villarreal, donde comenzó su carrera profesional. El defensa de 20 años ya ha derribado la puerta del primer equipo y ya ha llegado a disputar 13 partidos esta temporada, entre LaLiga EA Sports, Copa del Rey y UEFA Champions League. Esto le ha provocado que el club haya tomado la decisión de otorgarle dorsal del primer equipo, dejando atrás, de esta manera, el '26' que llevaba hasta ahora y lucir desde este momento el '6', dando fe de la confianza que tiene la dirección deportiva en el joven futbolista.

Pau Navarro y sus sensaciones con la decisión tomada del Villarreal

En este sentido, Pau Navarro, tras hacer oficial el dorsal del primer equipo, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones: "Cambia el número, pero la camiseta es la misma. No cambia nada. Lo importante es ayudar al equipo. Lo único es que, evidentemente, es algo que te hace ilusión porque es algo que llevo persiguiendo desde pequeño. Es muy bonito, pero a nivel de trabajo no cambia nada. Hay que ir quemando etapas. Ir paso a paso, sin precipitarte. Creo que he es importante seguir este proceso. He hecho las cosas como tocaban y la recompensa llega de esta forma".

Además, Pau Navarro ha confesado qué siente al jugar ante los grandes equipos de LaLiga y UEFA Champions League: "Impresiona un poco ver que compites contra los mejores jugadores del mundo. Especialmente cuando te paras a pensarlo. Una vez estás dentro del campo, no hay diferencia. Tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible, estés jugando contra los grandes de LaLiga o en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva". El defensa del Villarreal no dudó en elogiar al club y al trato con la cantera: "Este es un club que apuesta por la gente de abajo. Es algo muy positivo. Siempre me han transmitido que confiaban en mí y me lo han demostrado. Es importante seguir, con paciencia, los pasos que te van marcando para poder llegar hasta donde estoy ahora. Agradezco mucho la confianza y estoy muy feliz".

Pau Navarro analiza la crisis de resultados del Villarreal

Por otro lado, Pau Navarro analizó el empate ante Osasuna en El Sadar del pasado sábado, en el que el futbolista de 20 años no disputó un minuto: "El punto en Pamplona fue muy bueno para romper la dinámica. Es cierto que el último mes y medio no ha sido como nos habría gustado, pero hemos jugado contra algunos de los mejores equipos de LaLiga. Esto también son rachas. Ahora nos centramos en hacerlo lo mejor posible en lo que queda de temporada".

Por último, Pau Navarro apuntó los detalles del encuentro del próximo lunes ante el Espanyol, que se encuentra también en puestos europeos: "Será un partido muy complicado. No están en una buena dinámica, pero es un equipo que está arriba por méritos propios. Está haciendo una temporada extraordinaria. Sabemos que es un gran equipo, pero eso no quita que debamos hacer nuestro partido e ir a ganar".