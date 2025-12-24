El futuro de Marcelino, Parejo y Pedraza, tres decisiones clave en el Villarreal

El club amarillo afronta los primeros meses del nuevo año con tres decisiones estratégicas pendientes de resolver antes de final de temporada

El Villarreal arrancará el nuevo año con varios asuntos clave encima de la mesa. Tres nombres propios concentran buena parte de la planificación deportiva del club: Marcelino García Toral, Dani Parejo y Alfonso Pedraza. Los tres finalizan contrato el próximo 30 de junio y, a día de hoy, su continuidad sigue sin resolverse, aunque cada caso presenta matices muy diferentes.

Marcelino, la prioridad menos problemática

El futuro de Marcelino García Toral es, sobre el papel, el asunto más sencillo de encauzar. Tanto el técnico como el club han trasladado públicamente su buena sintonía y su voluntad de seguir caminando juntos más allá de esta temporada. Sin embargo, a estas alturas todavía no se ha producido una reunión formal para negociar su renovación.

En el Villarreal existe la sensación de que la continuidad del entrenador no debería convertirse en un problema, siempre que ambas partes se sienten a concretar los términos del nuevo acuerdo. El rendimiento del equipo, la estabilidad aportada por Marcelino y su conocimiento del club juegan a favor de un entendimiento que se espera cerrar en los próximos meses.

El caso Parejo, entre el rol y el mercado

Más dudas genera la situación de Dani Parejo. El centrocampista ha perdido parte del protagonismo que tuvo en cursos anteriores, aunque sigue siendo un recurso válido para el equipo, especialmente en una posición compleja de reforzar en el mercado.

Desde el club se valora su experiencia y su capacidad para aportar, pero también se contempla la posibilidad de una continuidad con un rol más secundario y un coste salarial inferior al actual. Todo dependerá de la idea que tenga Marcelino para el centro del campo y de las alternativas que maneje el propio futbolista, que en verano será agente libre y podrá estudiar ofertas.

Pedraza y un escenario abierto

El tercer frente es el de Alfonso Pedraza, quizá el más incierto. El lateral contará previsiblemente con propuestas importantes de cara a la próxima temporada, algo que condiciona seriamente su continuidad. En el Villarreal consideran que es un jugador muy aprovechable, pero asumen que mantener su actual ficha no será sencillo.

Además, el club recuperará a Carlos Romero y mantiene a Sergi Cardona con contrato en vigor, lo que complica la idea de contar con tres laterales izquierdos en plantilla. Todo dependerá también del mercado, ya que Cardona ya recibió ofertas el pasado verano y podría volver a tenerlas.

Por este motivo, el caso Pedraza podría alargarse hasta el tramo final de la temporada, aunque no está claro que el jugador esté dispuesto a esperar tanto para definir su futuro.