Diego Conde y Solomon, con opción real de dejar el Villarreal en el mercado de enero

La dirección deportiva del submarino amarillo ya mira a la próxima ventana de traspasos con el portero español y y el jugador de Israel como potenciales salidas, además de Adrià Altimira, al que Marcelino le dejó claro que no contaba

El Villarreal ya se mueve en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada. El conjunto de Marcelino, eliminado en Copa del Rey y UEFA Champions League, plantea el reto de poder jugar la Copa de Europa la próxima temporada, tal y como afirmó su presidente, Fernando Roig. Para ello, podría haber cambios en la plantilla del submarino amarillo, como pueden ser las salidas de Diego Conde, Manor Solomon y Adrà Altimira, que son los que cuentan con más opciones de dejar el club en enero.

El Villarreal trabaja en el apartado de salidas de cara al mercado de fichajes

El Villarreal afronta una segunda parte de la temporada con varios frentes abiertos. Uno de ellos es el mercado de fichajes de enero, que podría ser clave para sus aspiraciones en LaLiga EA Sports, donde actualmente se sitúan en la cuarta posición con 35 puntos, por detrás de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. En este sentido, la dirección deportiva debe tomar diferentes decisiones importantes de cara al futuro de la plantilla, como son las situaciones de Marcelino, Pedraza y Parejo.

Tal y como ha informado el Diario AS sobre lo mencionado anteriormente, el entrenador del Villarreal, que ha dicho adiós a 2025 con problemas significantes en cuanto a lo deportivo, le comunicó a los dos primeros que no contaba con ellos, por lo que será clave las diferentes ofertas que lleguen por cada uno de ellos para dejar cerrado ambos futuros. Con respecto al delantero de Israel, la fuente anteriormente mencionada ha destacado que "su entorno dejó caer que el futbolista no era feliz con los minutos de los que disponía, lo que ha abierto la puerta a que el jugador se plantee su decisión".

Marcelino, a la espera de los movimientos en su plantilla

Por otra parte, Adriá Altimira cuenta como opción para fichar por el Oviedo y por diferentes equipos de LaLiga Hypermotion, tal como ha reflejado el medio anteriormente mencionado. Sin embargo, Marcelino se muestra ambicioso de cara al 2026, tal y como destacó en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Barcelona: “El deseo es salud para todo el mundo. Y yo que tengo 60 años... Y luego humildad y ambición para crecer. Si tenemos esto vamos a cerrar la primera vuelta muy bien y haremos una buena segunda vuelta. Tengo una plantilla en la que confío y que tiene una muy buena actitud y capacidad. Lo demás es seguir trabajando y creyendo”.

Tras la vuelta por el parón de Navidad, el Villarreal encarará una serie de partidos exigentes, tanto en LaLiga EA Sports como de la UEFA Champions League, ante el Ajax y Bayer Leverkusen, correspondientes a las dos últimas jornadas de la fase de la liga de la Copa de Europa. Además, los de Marcelino tendrán que recibir al Real Madrid en La Cerámica y visitar al Real Betis en La Cartuja, entre otros encuentros importantes del campeonato doméstico.