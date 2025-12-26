Parejo, muy cerca de lograr un récord y hacer historia en el Villarreal

El centrocampista de 36 años, que acaba contrato en junio de 2026, puede alcanzar los 250 partidos con la camiseta del submarino amarillo si juega contra el Elche el próximo tres de enero en el Martínez Valero

El Villarreal sigue de vacaciones por el parón correspondiente de Navidad. Sin embargo, los de Marcelino ya tienen fijado en su calendario el próximo encuentro de LaLiga EA Sports, que será ante el Elche en el Martínez Valero, partido de la jornada 18. En esta cita, que será la primera de 2026 para ambos conjuntos, Parejo podría hacer historia en el submarino amarillo, ya que podría alcanzar los 250 duelos con la camiseta del equipo castellonense si juega un minuto frente a los de Eder Sarabia. Todo ello, con un futuro aún pendiente de quedar cerrado.

Dani Parejo, a punto de toparse con la historia ante el Elche

El Villarreal afronta el próximo sábado tres de enero el encuentro contra el Elche en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Marcelino llega tras la derrota ante el Barcelona en La Cerámica en la última cita del campeonato doméstico. Muy diferente la situación para los de Eder Sarabia, que vienen de golear al Rayo Vallecano. Sin embargo, el choque entre ambos equipos tendrá un motivo especial de celebración para Dani Parejo, que podría alcanzar los 250 encuentros si juega un minuto frente al club alicantino. Por si parte, el centrocampista de 36 años está teniendo una participación importante en esta primera parte de la temporada, ya que tan solo se ha quedado en el banquillo en cuatro duelos, contra el Racing de Santander, Mallorca, Espanyol y Osasuna, dejando un registro de tres victorias y un 'pinchazo', justo coincidiendo con la derrota y eliminación en Copa del Rey.

Sin embargo, Parejo afronta el encuentro contra el Elche justo a la vuelta del parón de Navidad y de caer ante el Barcelona en La Cerámica, donde fue titular y disputó un total de 75 minutos. Tras ello, el veterano centrocampista quiso destacar sus sensaciones, centrándose en el momento que llega este descanso para los de Marcelino, eliminados en Copa del Rey y en UEFA Champions League: “Orgulloso, feliz y contento por el encuentro del equipo. En la primera parte, salvo el penalti, no nos han generado nada. Nosotros hemos tenido ocasiones para irnos con ventaja de más de un gol al descanso. Parece que ahora todo nos viene en contra. Los parones nunca sabes si vienen bien o no. Depende si volvemos y ganamos, como siempre. Ahora toca descansar, reflexionar y olivarse del fútbol".

Parejo, datos de récord en el Villarreal

Hasta la fecha, Villarreal ha firmado 188 partidos en LaLiga, 16 en Copa del Rey y 45 en competiciones europeas. Además, tan solo hay quince jugadores que han alcanzando o superado 250 encuentros con el submarino amarillo, por lo que podría quedar en la historia en la cita del próximo sábado tres de enero contra el Elche, igualando a otros jugadores importantes para la entidad como Bruno Soriano y Marcos Senna. Por otro lado, tras hacer buen papel ante el Barcelona, pese a la derrota final, Marcelino podría considerar volver a darle entrada en el once inicial frente al conjunto de Eder Sarabia.