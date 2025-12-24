El Deportivo de La Coruña se interesa en el fichaje de un defensa

El cuadro de Antonio Hidalgo, según adelantó Ángel García, estaría siguiendo los pasos del lateral derecho Jérémy Mellot, con contrato hasta junio de 2027 en el Castellón

Que el fútbol se haya parado en Segunda división no significa que los equipos, especialmente las direcciones deportivas, estén de 'vacaciones'. El comienzo del mercado de fichajes de invierno el próximo 1 de enero obliga a los directores deportivos y sus respectivos grupos de trabajo a no bajar la guardia en estos días para contentar a sus entrenadores.

Este es el caso del Deportivo de La Coruña, con Fernando Soriano en la dirección deportiva y con Antonio Hidalgo en el banquillo. El cuadro gallego quiere seguir en la buena línea y para ello empieza a moverse en dirección a la contratación de un defensa. Según ha informado Radio Castellón, el Deportivo de La Coruña habría puesto sus miras en Jérémy Mellot, lateral derecho perteneciente al Castellón y con contrato hasta junio de 2027.

Jérémy Mellot llegó al Castellón el pasado verano tras un periodo de cuatro campañas en el Tenerife, donde acumuló más de 160 partidos en el cuadro del Heliodoro Rodríguez López. Jérémy Mellot, que pasó en Francia por Rodez y Guingamp en la Segunda división gala, no tardó en hacerse indiscutible en el Castellón.

Tanto a las órdenes de Johan Plat como a las de Pablo Hernández, lo ha jugado absolutamente todo y desde que se inició la temporada, no se ha ausentado del césped en Liga. El propio Mellot bromeaba a principios de diciembre en una comparecencia en rueda de prensa. El francés aludía a la comida del McDonald's como el secreto de su buen rendimiento deportivo.

El Castellón responde al interés por Jérémy Mellot del Deportivo de La Coruña

Esta información en torno al interés del Deportivo de La Coruña en Jérémy Mellot habría sido adelantada por Ángel García de Cazurreando. Además, tal y como apuntamos anteriormente, Radio Castellón habría recibido desde el entorno del club orelluts la negativa a vender a Jérémy Mellot ya que está considerado dentro del esquema de Pablo Hernández como una pieza fundamental. Esta decisión es lógica teniendo en cuenta que el Castellón tiene en Mellot toda una garantía en defensa y estando los orelluts en plena pelea por los puestos de play off de ascenso a Primera.

Las otras opciones que tiene el Deportivo de La Coruña

El anteriormente citado Ángel García también apuntó que el Deportivo de La Coruña también se habría fijado en Altimira, que ya debutó con el primer equipo del Villarreal hace dos campañas (jugó un total de 11 partidos en Liga) y que también ha pasó por las filas del Leganés el pasado curso. Este año Adriá Altimira solo ha contado con una oportunidad en Liga aunque si ha dispuesto de más minutos en Copa del Rey a las órdenes de Marcelino.

El lateral de 24 años llegó al Villarreal en el verano de 2023 tras quedar como agente libre en el Andorra. Detrás de Altimira también estaría el Real Oviedo de LaLiga EA Sports. Por tanto, dos nombres encima de la mesa de la dirección deportiva del cuadro gallego para tratar de apuntalar una defensa que debe ser el punto de partida para terminar culminando el ascenso a Primera dentro de unos meses.